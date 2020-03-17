【新冠肺炎】教育局陸續向學校發放防疫津貼　涉款4200萬

▲ 教育局將陸續向學校發放防疫津貼。（資料圖片）

教育局較早前宣布會向全港開辦全面正規課程的學校發放一筆過「防疫特別津貼」，以及為所有幼稚園提供一筆過支援津貼，有關津貼將於3月陸續發放。

教育局發言人今日（17日）表示，所有提供全面正規課程的學校（即所有公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園），均可獲得該項一筆過「防疫特別津貼」，以幫助學校補充其防疫物資、清潔校園，以及支付其他與防疫相關的開支。

津貼額因應學校類別及規模而定，由1萬元至2.5萬元不等，預計可惠及約2200所學校，涉及額外開支約4200萬元。公營學校及其他接受政府資助的學校，預計最早可於本月獲發有關津貼，學校無需提交申請。其他學校則預計最早可於4月獲發有關津貼。

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此外，資助特殊學校的宿舍部在停課期間一直保持運作，照顧有需要留宿的學生。為加強對這些宿舍部防疫工作的支援，教育局會另行為21所設有宿舍部的特殊學校提供一筆過的額外津貼，金額按照宿舍部的核准宿額而定，由5萬元至15萬元不等，涉及額外開支為225萬元，有關津貼亦會於本月發放予各學校。

在幼稚園方面，除上述為所有幼稚園提供的「防疫特別津貼」外，為協助幼稚園面對因疫情影響在營運上遇到的困難，教育局亦會為每所幼稚園提供一筆過支援津貼，涉及額外開支約1.2億元。參加幼稚園教育計劃的學校因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得6萬至16萬元津貼，有關津貼於3月內發放。教育局亦會以每所參加幼稚園教育計劃的幼稚園於本年1月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。至於非參加幼稚園教育計劃的學校，則一律可獲8萬元的支援津貼，有關津貼於4月開始發放。

至於由「防疫抗疫基金」撥出約9億元，把2019／20學年每名學生津貼額由2500元增加至3500元，有關津貼已由2月底開始陸續存入家長指定的銀行戶口。由於教育局須逐一處理約90萬名學生的申請，而疫情亦影響了家長或學校遞交表格以及教育局承辦商的處理工作，整個過程可能需要一段時間。發言人呼籲家長耐心等候，局方會加緊處理，以期盡早發放有關津貼。就部分家長未交回表格，教育局較早時已宣布延長收表限期至復課日後的兩星期。

責任編輯：吳卓峰