【擾流效應】富亨邨亨泰樓4個環境樣本對病毒呈陽性　天台排氣管內驗出病毒

▲ 亨泰樓有3人確診，分別是住在32及34樓。（資料圖片）

大埔富亨邨亨泰樓先後有三人確診新冠肺炎，衞生署在14日宣布，為了要調查單位有沒有問題的喉管播毒情況，亨泰樓29樓至34樓共6層樓的13號及14號單位住戶需要撤離，入住檢疫中心。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，於富亨邨亨泰樓3213室及3413室的廁所和廚房抽取12個環境樣本，其中4個樣本有呈陽性，包括3213室的連接坐廁的糞渠，已斷開、沒有封閉的污水渠、3413室坐廁旁的排氣喉表面，以及頂樓天台排氣喉內側等。

她續指，3413室患者的糞便樣本陽性呈陽性，假若沖廁所時沒有蓋板，大便噴出來就會污染，令病毒殘留廁所，而在天台的排氣喉內找到病毒殘留物，表示排氣喉有機會是傳播。

張竹君表示，暫不能確實是否因「擾流效應」傳播，在屋頂排氣喉找到病毒，即是排氣喉可以其中一個播毒的途徑，「擾流效應」是否要待專家研究才有結論。她又指，今早跨部門會議亦會審視今次的調查報告，決定會再成立跨部門專家小組研究結果，再進一步跟進研究，有進一步消息會向公眾匯布。

港大微生物學權威袁國勇早前指出不排除是下層單位的病毒，經糞渠透過「擾流效應」捲入頂樓單位。而工程師學會高級副會長源柏樑接受TOPick訪問指出，如病毒經擾流效應傳播，可能付合多種巧合情況和條件。詳情即睇：【新冠肺炎】屏風樓促成擾流效應 背風頂層要留意

▲ 工程師解構擾流效應的情況。

另一個變數是樓宇的闊度，當樓宇越闊，如屏風樓，樓宇頂部的負氣壓區就越會高出天台表面更多，雖然排氣管口已離天台表面有一定高度，但排出的污染物亦會因負氣壓區的擴大而增加了受到擾動並納入負氣壓環流的影響。最後就是涉事單位當日開了窗，讓污染物「有機可乘」。

記者：伍瑋瑋