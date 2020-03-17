【新冠肺炎】大批港人外地回港　酒店推特別措施供居家檢疫人士入住

▲ 新冠肺炎疫情全球大爆發，港人紛紛由歐美回港暫避，但未能在檢疫令生效前回港的港人，則需要接受14日強制檢疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情橫掃歐美，許多留學生紛紛起程回港暫避，但歐洲多國回港人士今日（17日）起需要強制檢疫14日，而英美及愛爾蘭回港人士則由周四（19日）起需要強制檢疫14日。

TOPick記者以顧客身份致電多家酒店詢問是否招待檢疫人士，大部分酒店表示不接受隔離人士入住，但亦有酒店表示可作特別安排。

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位於灣仔的香港萬麗海景酒店職員表示，酒店現仍開放予所有入住，但若顧客須按衞生署指引隔離14日，顧客該段時間則不能離開房間，清潔職員亦不會進入房間，只會把替換床單及毛巾放於房門外的籃內，而飲食方面顧客則可選擇付費房間服務或自行叫外賣，送至房門前。記者查詢本周五起計入住14日價錢，連服務費每房每晚平均約1690元。

▲ 香港萬麗海景酒店職員表示，可招待須檢疫14日的顧客，但顧客期間不能離開房間，清潔、送餐等有特別安排。（香港萬麗海景酒店網站圖片）

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九龍香格里拉酒店職員則表示，酒店不招待隔離人士，但香港人入住14日的話，則可作短期住宿計算，連服務費每房每晚最平約1215元，但顧客需預先簽約及繳付全費，入住時就須攜帶護照，以證明未曾出境。

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香港JW萬豪酒店接線職員亦稱酒店沒有適合裝備及通風設備，不招待隔離人士；而港人入住14日，連服務費每房每晚最平約2710元，又指港人入住時只需提供身分證明文件，未有指示需本地顧客出示護照。

▲ 香港JW萬豪酒店接線職員稱，酒店沒有適合裝備及通風設備，不招待隔離人士。（香港JW萬豪酒店網站圖片）

沙田凱悅酒店職員說，酒店不招待隔離人士，而其他顧客亦只能入住最長3日，故亦不適合港人人住14日。

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記者：徐紹軒