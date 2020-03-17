稱投資失利欠債百萬　27歲前經紀扮客持氣槍劫錶行囚10年

▲ 被告於高等法院承認控罪，被判監10年。（資料圖片）

27歲前採購經紀疑因投資失利而欠下100萬債務，遂於2018年分別到3間錶行假扮顧客，要求店員展示手錶後，即搶去手錶並經中港碼頭逃逸，劫去5隻涉案手錶總值逾70萬。涉案經紀被控1項搶劫罪和2項盜竊罪，今（17日）於高等法院承認控罪，被判監10年。法官指被告使用氣槍行劫，有可能使社會公眾感到恐慌。

被告蔡萬均（27歲）被控1項搶劫罪和2項盜竊罪，承認1項搶劫罪和2項盜竊罪控罪。案情指，2018年9月30日晚上7時38分，被告到尖沙咀The ONE地下的歐米茄（Omega）手錶專門店，向當值店員查詢手錶存貨，被告離開2分鐘後折返，要求店員展示3隻手錶，當店員拿出手錶，被告即取出氣槍並表示行劫，趁店員驚慌之際，被告取去3隻手錶並逃去，3隻手錶總值近60萬。

警方翻查閉路電視，發現被告當晚逃走後，乘搭的士到中港城，在洗手間更換衣物並將衣服棄置後，便到中港碼頭乘搭渡輪逃去。警方後於2018年12月19日，在落馬洲管制站拘捕被告。經調查後，發現被告於同年8月7日及14日，分別於元朗福康街的1間珠寶金行及上水新樂街的1間錶行，同樣地藉要求店員展示手錶，再趁其不備搶去2隻總值約14萬勞力士錶，惟被告當時並未使用氣槍，其後被告將2隻手錶帶到內地典當。

辯方求情時，指被告父母自被告3歲起離婚，被告由母親撫養成人，被告中六畢業後曾任地產公司經紀實習生，並曾洽談1筆2,000萬的交易。案發時，被告為1名採購經紀，但被告與朋友的投資失利，因而欠下100萬的債務，被告出於經濟困難而犯案。辯方續指出，雖然被告有1項浪費警力的案底，但當時被告是因為遭人追債，出於驚慌而犯事。

法官判刑時指，被告使用氣槍犯案，雖然過程中並未有開槍，仍可能使社會公眾感到恐慌，屬加刑因素。法官又指，法庭有需要向公眾表達罪行嚴重性，以免有更多人受歪念誘惑而犯下劫案，考慮到被告主動認罪，最終判監10年；而案中被盜的3隻歐米茄手錶早前已交還錶行。

記者：王仁昌