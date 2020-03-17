【二月廿九】吳海昕穿越布拉格拍MV　Sofiee遇上2月29出生布志綸

▲ 吳海昕跟Alan合拍MV。

前Mr.樂隊主音布志綸（Alan）最新派台歌曲《喘一口氣》，MV兩年前於布拉格拍攝，女主角是《二月廿九》中飾演Yeesa的Sofiee吳海昕，換言之，Sofiee年前已帶Alan穿越過一次布拉格。

《喘一口氣》是一首籌備已久的作品，與《經得起變化》是同期創作，同於布拉格取景。這是他《Another Me》專輯的第五首創作歌曲，Alan突地找來同樣喜歡Post Rock/Dream Pop風格的獨立音樂人張匡佑編曲及填詞，舒文一起監製，製作這首Dream Song。

▲ 布志綸同於2月29出生。

MV中，Sofiee帶Alan穿越過布拉格。有緣的是這二月廿九出生男生，碰上這《二月廿九》的女孩，貫穿著由《經得起變化》描述情感的升華，到《喘一口氣》如何浪漫的維繫。

在拍攝過程中，不少途人跟著他們的舞步一同轉圈，剛巧又下著大雪，有趣之餘亦帶點溫馨。

MV以倒帶式播放，Alan希望帶出「夢。布拉格」的感覺，浪漫的、慢活的，希望大家能於這首四分鐘的浪漫舞曲裡，暫時忘記城市的煩惱及壓力。

▲ Sofiee帶Alan穿越過布拉格。

Alan表示：「希望可以繼續請到Sofiee做我大碟MV女主角，再到一個落雪地方延續此浪漫嘅故事。」

他笑言「希望吳海昕繼續收一個友情價，不要加價，做歌手好艱難。或者下次幫Sofiee主演嘅劇集作主曲題等價交換。」

Sofiee亦表示：「希望下次再擔住Alan MV女主角時,可以到冰島拍攝，因為喺北極光下拍攝一定更加靚更加浪漫！