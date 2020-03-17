外傭須與僱主同住覆核敗訴　外傭上訴質疑增加休息日工作風險 

▲ 政府早年規定來港擔任家傭的外傭必須與僱主同住。(經濟日報資料圖片)

政府早年規定來港擔任家傭的外傭必須與僱主同住，有菲傭質疑上述規定違反《人權法》，並提出司法覆核但被判敗訴，菲傭今（17日）向上訴庭提出上訴，指強制外傭與僱主同住，將大大增加外傭在休息日遭要求工作的風險，違反外傭的休息權利。

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代表上訴人Lubiano Nancy Almorin一方的資深大律師石永泰今陳詞時指，《僱傭條例》早已列明傭工可享有有薪休息日，反映《僱傭條例》已將《基本法》39條中所指的《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，納入考量之中。而強制外傭與僱主同住，將大大增加外傭在休息日被要求工作的風險，例如在每周的休息日當天早上，外傭或被要求先完成工作再外出，此舉屬違反外傭獲保障的休息權利。

石續指，若然外傭獲容許外宿，他們可以在最大機會被要求工作的時候離開僱主寓所，有助減低他們的休息權利被剝削的機會。石又強調，他們並不是要爭取所有外傭都有外宿的絕對權利，但若然個別僱主與外傭可達成私人協議，法例則不應插手阻止。

石又引述相關報告指，與僱主同住的外傭，比較毋須同住的傭工，往往較經常被要求在不是正常工作時間工作，例如僱主會於凌晨4時喚醒外傭幫忙照顧嬰孩。報告又指，超過3分1僱主沒有按法例要求，在外傭休息日給予外傭足24小時的休息時間，僱主往往會在休息日以不同手法要求外傭工作，例如會向外傭投訴廚房不清潔之類，外傭為免得罪僱主，只得接受剝削。聆訊明(18日)續。

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記者：楊詠渝