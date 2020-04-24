【健康無價】唔睇醫生竟然係驚貴？3Care獨家BowtieGo計劃 睇醫生負擔可降低至一半

最近可說是「非常時期」，全民皆兵，除了忙著搜購防護、消毒物資和資訊外，關注健康和醫療保障的人亦愈來愈多，就趁著這個宜留家不宜外出四圍逛的機會，於3Care嶄新保障平台，審視自己和家人未來的醫療保障，選購最適合需要的計劃。

3Care獨家門診服務會員計劃 全港市民可申請

一向主打通訊服務的3香港，推出3Care品牌提供靈活及簡單易明的產品，致力透過數碼科技為客戶帶來更新的銷售體驗。當中的3C表示Care（關心）、Commitment（承諾）及Convenience（方便），代表用心守護你和你的家人。籍著3Care全面深化對客户的關懷，改變大眾對電訊服務一向以來的印象。作為頭炮，3Care特別夥同虛擬保險公司Bowtie，推出獨家門診會員計劃 – 3Care BowtieGo。

無限次以會員價睇普通科西醫及中醫！

相信大家亦曾試過，當身體不適的時候，打算去看醫生前，不但要研究哪間診所有開門應診，又要檢查該診所可否使用公司醫療卡付款，一眾沒有公司醫療保險的自僱人士，更要自行計算該次就診的實際醫療費用，又要憂心費用昂貴能否應付！3Care BowtieGo的會員就可先在bowtiego.com於遍布港九新界的醫療網絡選擇就近和合適的醫生及查看收費詳情，然後到該網絡診所登記就診和就診後，只要出示3Care BowtieGo 會員QR碼，診所就可計算出實際所需支付的門診費用，並於診所以會員價即時付費，更無上限次數。

自僱人士及年長人士福音

3Care BowtieGo的門診會員計劃全程網上申請，方便快捷，無論是否3客戶均可參加。相信最適合沒有公司保險的兼職、散工、自僱人仕或年長人士，不但可獲貼心的門診服務，更毋須因擔心醫療費用要「諱疾忌醫」，絕對是一大福音。

每年一次免費身體檢查

關注健康的人士，除了生病時要及早就醫，更要定期進行身體檢查，然而，一次全面的身體檢查的花費不少，3Care BowtieGo就為會員提供每年一次、價值$1,690身體檢查，包括基本的血液常規測試、血糖、血脂、尿酸及肝腎功能等檢查，防患於未然。

用家可按需要為自己或家人選擇3Care BowtieGo的3種不同會員計劃：

3香港客戶可於My3 App、3香港網頁、親臨3Shop或致電3客戶熱線登記申請成為3Care BowtieGo 會員，而非3香港客戶則可於3Mall 購買並申請。收到電郵或短訊獲得啟動碼後，就可於Bowtie.com/offers/3Care啟用並填妥資料。現時成功啟用更送限量消毒搓手液，數量有限，先到先得*！

了解更多: http://bit.ly/39V0uQZ





*首1,000名成功啟用3Care BowtieGo的會員，Bowtie會於14個工作天內寄出消毒搓手液乙支至登記地址。數量有限，先到先得。

**服務須受有關條款及細則約束。

***BowtieGo是由保泰人壽保險有限公司管理的健康生活會員計劃，其門診服務並不是一個保險產品。3HK為BowtieGo之代理商。

（資料由客戶提供）

