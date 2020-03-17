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【新冠肺炎】理大部分課程下月恢復面授教學　周末及晚上額外安排實習

社會 17:56 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

設計學院示範利用網上軟件Zoom實時授課。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，理工大學自2月起改為網上教學，理工大學常務及學務副校長衞炳江今日（17日）表示，本周休學期過後，如疫情未有改善，預計下周起會繼續進行網上教學至學期完結，4月6日起將恢復必須以面對面形式進行的教學活動，包括實習及技能訓練，個別課程獲校方批准後最早可於下周恢復面授教學。

衞炳江表示，受疫情影響，校方年初二（1月26日）晚成立網上教學專責委員會，按照確保師生健康及安全，以及專業課程達到學習成果等原則，由2月10日起全面推行網上教學，大部分課程以網上實時授課。

【新冠肺炎】香港疫情未受控　林鄭月娥：4月20日不太可能復課

衞炳江指，為免影響畢業班學生的畢業時間，將本周開始的休學期由2周縮減至1周，下周起至5月16日的8周會繼續進行網上教學，今日亦會與學院及系主任開會檢視各課程進度，將於4月6日起進行必須以面對面形式進行的學習活動，限制每班上課人數在30人以下，安排在較大及通風的課室進行。

理大常務及學務副校長衞炳江表示，預計下周起會繼續進行網上教學至學期完結。（黃建輝攝）

醫療及社會科學院院長岑浩强表示，該院轄下不少學科包括社會工作、醫療化驗科學、放射學及護理學等均需要面授教學，進行臨床實習及技能訓練等，較難進行網上教學，亦需在畢業前完成相應實習時數才能註冊成為專業醫療人員。他指出，部分有急切需要的課程，如眼科視光學正爭取下周恢復在理大轄下診所進行實習，並會在晚上及周末額外安排實習；職業治療及物理治療學或於本月30日恢復面對面技能訓練。

此外，衞炳江指該校目前有數百名交流生在外地，校方已呼籲他們在安全情況下回港，有部分學生選擇繼續留在當地。

【新冠肺炎】3月19日起全球各地抵港人士需要14天強制檢疫或醫學監察

記者：馮琪雅

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