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【英國疫情】張兆輝憂心倫敦疫情失控　好爸爸急撲機票接子女返港

娛樂 18:36 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

英國爆發疫情後，張兆輝急接子女回港。

新冠肺炎疫情影響全球，張兆輝的子女本來於英國倫敦讀書，不過考慮到新冠肺炎疫情嚴峻，張兆輝決定要接子女回港，且暫不讓他們返回英國。張兆輝表示已為子女購買機票，一對子女將於星期五回港，到時將需要接受強制性隔離。

張兆輝一家四口。（張兆輝微博圖片）

英國爆發疫情後，張兆輝向傳媒表示，怒指當地官員沒有好好處理，又指部分戴口罩的華人被人打，當地華人表示要走難回香港，他更指日前更傳出3萬多現一張機票。

張兆輝表示兒子在當地超市購買日常用品時大排長龍，又謂會視乎情況再作決定，暫不會讓子女返回英國。

張兆輝不縱壞孩子物業不讓兒女繼承，詳情請睇：http://bit.ly/2IV8zcp

（湯炳強 攝）

57歲的張兆輝較早前接受TOPick訪問時，透露未有打算將物業傳承給下一代，並希望他們能靠自己努力，「我不會留給他們，讓他們知道將來都好辛苦，好似我這樣供樓。」

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張兆輝跟太太育有一對子女，19歲長子張卓鏗早年已赴英留學，15歲孻女張卓姿去年也跟隨哥哥到英國讀書，不過面對嚴峻的疫情，愛錫子女的張兆輝決定接子女回家避疫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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