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【重獲新生】誤闖地盤黃白流浪貓遭灌泥漿險死　水泥貓獲救後變靚出領養尋新主人

休閒 11:21 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

去年12月，台灣有一隻黃白貓誤闖地盤滿身泥漿，獲職安真漢子及義工營救，送到獸醫診所，現時康復了！

有愛的毛孩子特別美！去年12月初，台灣有一隻流浪貓誤闖地盤，躲在柱子的牠全身佈滿泥漿，一眾職安真漢子發現後立即停工營救貓咪，義工幫忙緊急送到獸醫診所。經歷了約3個月，水泥貓現時康復了變成靚貓，正尋家找貓奴，前後對比改變叫人感動！

事發經過於去年12月初，王小姐收到職安真漢子弟弟的通知，得知他跟同事在大型建築地盤灌水泥時，灌到一半突然聽到有貓叫聲，結果發現有貓在柱子裡，好不容易從水泥裡面救出來後緊急送醫。

水泥貓當時嚴重失溫，呼吸困難微弱，獸醫急診醫護立即為牠進行連串檢查治療。（圖片︰華中動物醫院授權提供）

水泥貓一度瀕死

當時水泥貓狀況危急，嚴重失溫，呼吸困難微弱，全身水泥，連耳朵裡面都是泥漿。經過獸醫診所醫護為貓咪搶救，小貓情況轉好，脫離危險。

昨日（16日），在「華中動物醫院」Facebook有水泥貓的最新消息，見牠已經康復了變成胖胖可愛的黃白貓，跟受傷時模樣有大分別。水泥貓的名字是「孔固力」，在台語是「水泥」的意思，牠的外號是「工頭貓」。

水泥貓是美男子，一身黃白非常可愛靚仔，希望有貓奴領養，給貓咪一個家。（圖片︰華中動物醫院授權提供）

【合力救貓】職安真漢子營救誤闖地盤流浪貓　黃白貓遭灌泥漿一度失溫呼吸微弱險死

視力模糊但不影響生活

2歲貓咪孔固力經過了長一段時間眼球的清創修補手術，現在保留了眼球與稍微模糊的視力，雖然視力不會恢復到正常，但是看得見，吃飯、去貓砂盆、跟人互動、走路皆完全沒問題。現時開放領養，尋找台灣的貓奴。

華中動物醫院接受TOPick訪問，表示治療過程中最艱難的是貓咪的眼睛，因為水泥的灼傷很嚴重。

孔固力剛開始因為被灌水泥，眼睛嚴重化學灼傷，非常疼痛與不舒服，加上本身緊張，變得不相信人會兇，初期餵藥跟觀察上會比較困難。到現在孔固力會喵喵叫撒嬌，會親人給摸，並會出來籠子玩逗貓棒。

貓咪受傷的眼睛已獲治療，保住了眼球，而視力雖有受損但不影響生活。（圖片︰華中動物醫院授權提供）

支持領養不棄養

水泥貓已絕育及注射了疫苗，現時可領養，召募住在台灣的貓奴。想領養水泥貓者，可將基本資料、台灣所在地區、家庭背景、環境照片、有否養貓經驗等聯絡義工。詳情可按此。希望大家支持領養，給浪浪一個家！

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記者︰顏紫燕

正能量 領養 寵物照顧 獸醫 台灣

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