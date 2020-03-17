【疫情減壓】KAWS期間限定虛擬藝術展　化身AR公仔中環摩天輪半空飄浮

▲ 香港地標之一的中環摩天輪，成為了KAWS全新虛擬展覽《EXPANDED HOLIDAY》的場景之一。（機構提供）

潮人最愛的KAWS「交叉眼」公仔Companion，繼去年以37米長充氣公仔形式空降維港後，今年又有新搞作，推出《EXPANDED HOLIDAY》，以虛擬AR公仔在全球12個城市及地標出現，連香港都有份，進駐中環摩天輪上空，粉絲們萬物錯過。

▲ 遠至非洲坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園，也拎到Companion AR公仔的蹤跡。

去年KAWS為巨型Companion充氣公仔舉辦「KAWS:HOLIDAY」世界巡迴展，包括在香港維港、台北中正紀念堂及日本富士山展出，成為城中熱話，更引來粉絲們千里迢迢遠赴欣賞。

▲ KAWS去年將37米長的巨型Companion充氣公仔放在維港，氣勢迫人。

4月中，KAWS更於墨爾本的National Gallery of Victoria舉辦最大型及最完整的個人回顧展覽《KAWS：COMPANIONSHIP IN THE AGE OF LONELINESS》。

不過這展覽未完，他已急不及待聯同英國Acute Art 藝術工作室，推出全新的擴增實境Augmented Reality（AR）藝術作品《EXPANDED HOLIDAY》，打破傳統框框轉走high-tech路綫，以虛擬AR技術將Companion展現大家眼前。

▲ Companion飄浮在法國著名羅浮宮博物館的半空上，沒半點違和感。

《EXPANDED HOLIDAY》展覽共分為3部分，包括1個公共藝術展覽及2個獨特版本，只要有部智能電話在手，下載Acute Art app，就可欣賞。

當中的公共藝術展覽《COMPANION（EXPANDED）》費用全免，觀眾由即日起至3月26日可在香港中環摩天輪、東京涉谷十字馬路口、巴黎羅浮宮、倫敦千禧橋及多哈伊斯蘭藝術博物館公園等12個地標處，打開app內附設的拍照功能，就會看到用雙手遮蓋著眼睛的Companion出現在畫面中，像真度極高，用家更可隨意調校公仔角度，拍下獨一無二的照片。

▲ 用家可在指定的12個城市及地標上，隨意調校公仔角度，拍出獨一無二的照片。

而其餘的兩個獨特版本分別是《Edition of 25 – COMPANION（EXPANDED）》及《Open Edition – AT THIS TIME（EXPANDED）》，觀眾可於Edition of 25中以1萬美金（約77,800 港元）購買1.8米長的巨型Companion AR公仔，再隨心放置在世界任何角落，無地域阻隔，成為個人專屬的收藏品。

而Open Edition就有黑、白、灰3款顏色的45厘米長Companion AR公仔發售，每個53港元，可於7日限期內無限次使用，去旅行時打卡一流，值得KAWS粉絲收藏。

▲ 在《Open Edition》中發售的AR公仔，每款53港元，可用7日，最適合旅行用。

《COMPANION（EXPANDED）》

展覽日期︰即日起至3月26日

網址︰www.acuteart.com

記者︰黃依情