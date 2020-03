【疫情減壓】KAWS期間限定虛擬藝術展　化身AR公仔中環摩天輪半空飄浮

▲ 香港地標之一的中環摩天輪,成為了KAWS全新虛擬展覽《EXPANDED HOLIDAY》的場景之一。(機構提供)

潮人最愛的KAWS「交叉眼」公仔Companion,繼去年以37米長充氣公仔形式空降維港後,今年又有新搞作,推出《EXPANDED HOLIDAY》,以虛擬AR公仔在全球12個城市及地標出現,連香港都有份,進駐中環摩天輪上空,粉絲們萬物錯過。

▲ 遠至非洲坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園,也拎到Companion AR公仔的蹤跡。

去年KAWS為巨型Companion充氣公仔舉辦「KAWS:HOLIDAY」世界巡迴展,包括在香港維港、台北中正紀念堂及日本富士山展出,成為城中熱話,更引來粉絲們千里迢迢遠赴欣賞。

▲ KAWS去年將37米長的巨型Companion充氣公仔放在維港,氣勢迫人。

4月中,KAWS更於墨爾本的National Gallery of Victoria舉辦最大型及最完整的個人回顧展覽《KAWS:COMPANIONSHIP IN THE AGE OF LONELINESS》。

不過這展覽未完,他已急不及待聯同英國Acute Art 藝術工作室,推出全新的擴增實境Augmented Reality(AR)藝術作品《EXPANDED HOLIDAY》,打破傳統框框轉走high-tech路綫,以虛擬AR技術將Companion展現大家眼前。

▲ Companion飄浮在法國著名羅浮宮博物館的半空上,沒半點違和感。

《EXPANDED HOLIDAY》展覽共分為3部分,包括1個公共藝術展覽及2個獨特版本,只要有部智能電話在手,下載Acute Art app,就可欣賞。

當中的公共藝術展覽《COMPANION(EXPANDED)》費用全免,觀眾由即日起至3月26日可在香港中環摩天輪、東京涉谷十字馬路口、巴黎羅浮宮、倫敦千禧橋及多哈伊斯蘭藝術博物館公園等12個地標處,打開app內附設的拍照功能,就會看到用雙手遮蓋著眼睛的Companion出現在畫面中,像真度極高,用家更可隨意調校公仔角度,拍下獨一無二的照片。

▲ 用家可在指定的12個城市及地標上,隨意調校公仔角度,拍出獨一無二的照片。

而其餘的兩個獨特版本分別是《Edition of 25 – COMPANION(EXPANDED)》及《Open Edition – AT THIS TIME(EXPANDED)》,觀眾可於Edition of 25中以1萬美金(約77,800 港元)購買1.8米長的巨型Companion AR公仔,再隨心放置在世界任何角落,無地域阻隔,成為個人專屬的收藏品。

而Open Edition就有黑、白、灰3款顏色的45厘米長Companion AR公仔發售,每個53港元,可於7日限期內無限次使用,去旅行時打卡一流,值得KAWS粉絲收藏。

▲ 在《Open Edition》中發售的AR公仔,每款53港元,可用7日,最適合旅行用。

《COMPANION(EXPANDED)》

展覽日期︰即日起至3月26日

網址︰www.acuteart.com

記者︰黃依情