反修例事件至今7549人被捕　監警會：全面報告或最快四月公布

▲ 梁定邦（中）指，監警會全面報告要待司法覆核聆訊有結果後，才開會決定是否公布，最快於4或5月有結果。（李卓成攝）

監警會今（17日）與投訴警察課及警方代表舉行例會，有組織罪案及三合會調查科高級警師李桂華指，截至2月20日，就社會事件共有7549人被捕，當中1591人被起訴。監警會主席梁定邦於會後指，監警會全面報告要待司法覆核聆訊有結果後，才開會決定是否公布，最快於4或5月有結果。

今年首兩個月，投訴警察科共接獲198宗投訴，較去年同期下跌13.2%，當中28宗與反修例事件相關；最多的投訴類別為「疏忽職守」（85宗），涉「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」有74宗，較去年上升15.6%，涉「毆打」的26宗投訴中，9宗與反修例事件相關。

截至今年3月6日，監警會共錄得1678宗涉及反修例事件的警察投訴個案，涉5141名投訴人，當中須匯報投訴佔569宗，須知會投訴佔1109宗；須匯報投訴中「行為不當」佔最多，有285宗，「毆打」佔96宗、「濫用職權」佔91宗。

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監警會秘書長俞官興表示，截至3月6日警方已完成調查139宗須匯報投訴，當中21宗正全面調查、49宗無法追查、63宗撤點投訴、6宗簡便處理，監警會曾向警方提出62項質詢，內容涉及再跟進無法追查個案、要求撤回投訴個案的相關綠錄音等。

警方代表李桂華公布指，截至2月20日，共有7549人被捕，男女比例約5比1，年齡介乎11至84歲，當中1591人被起訴。被捕人中，學生佔3091人，當中大專生佔1774人，中學生佔1313人，而學生佔總被捕人數為40.9%，11至20歲被捕人士佔37%。

李桂華指，以暑假完結及佔領大學完結時間來分三階段，包括2019年6月至8月、9月至11月，及12月至2020年2月20日，李桂華指，當中第二階段學生被捕人數最多，共2090人，而第三階段被捕學生佔總被捕人數44.9%，為三個階段中比例最多，李指「愈來愈多學生被捕，希望負責關注學生福利的人好好研究」。

李桂華預計，未來暴力會不斷升級，因「暴徒」十分精明，懂上網以多種方法購買武器材料，而炸藥如TATP，其原材料較容易購買，如雙氧水及洗甲水，殺傷力亦較大，認為執法部門未來應加強把關，又認為「後生仔蒙面後，會變得不負責任」。

李續指，「暴徒手法」分為五種，包括假消息、起底、排除異己、癱瘓社會、暴力升級，而「暴徒目的」為煽動參與、搏取支持、營造恐慌、威脅就範。

監警會主席梁定邦於會後見記者指，監警會的全面報告要待3月24日司法覆核聆訊及法庭有結果後才可公布詳情，報告內容會調查包括6月9、6月12、7月1、7月21、8月11，8月31，及新屋嶺、警方執行政策時的標記號等事件。

梁又指，現階段不會就「警員要不要道歉」作出有任何評論，又指監警會沒有向警方發傳票的權力，只能靠警方各種自願渠道提供資料，如有人在報告公布後，認為內容不足或失實可向政府反映。

警務處助理處長：訓斥是懲罰的起點

警務處助理處長 (服務質素監察部)簡啟恩會上解釋，訓斥是懲罰的起點，旨在即時制止不當行為，及令其他人員不會再犯，視乎案件重要性再作跟進，不排除會作出紀錄覆檢。

記者：鄧凱文、李卓成