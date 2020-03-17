【新冠肺炎】港府稱短期內不舉行大型活動　羽總今宣布5月底舉行全港錦標賽

▲ 香港羽毛球總會每年暑假舉行全港羽毛球錦標賽，其中高級組決賽在伊利沙伯體育館舉行。（羽總圖片）

行政長官林鄭月娥表示，鑒於近日社區的情況，政府短期內將不會舉行大型活動，並呼籲大家社交時要保持距離。不過，TOPick發現香港羽毛球總會今日（17日）在官網最新消息一欄宣布，將於5月底至7月初舉辦每年一度的全港羽毛球錦標賽。

據比賽資料顯示，賽事由香港羽毛球總會舉辦，康樂及文化事務署則為資助機構，比賽將於2020年5月23日至7月5日舉行，比賽地點為康文署轄下的體育館。

羽總在網站指出，該項比賽為全港最高水準及最大規模的本地羽毛球個人錦標賽，每年報名人數過千人，分為公開組及中齡組兩大組別。據了解，賽事每年有港隊代表隊成員競逐公開組高級組賽事，而高級組決賽將於7月19日在伊利沙伯體育館舉行。

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TOPick嘗試透過賽事查詢電話聯絡羽總，惟未能接通；至於康文署則向TOPick表示，每年均會資助不同體育總會舉辦活動和比賽，但有關比賽並非由署方舉辦，所有舉辦的決定均由羽總負責。問及賽事牽涉康文署場地，署方會否批准有關申請，康文署表示，已暫停接受及處理收費陸上康體設施的團體預訂申請。

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記者：陳子謙