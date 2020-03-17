【免費口罩】大航假期周三下午網上派籌 免費派發5萬個口罩【附派籌方法】
健康 19:35 2020/03/17
新冠肺炎全球大流行，令口罩的需求再延長。大航假期將於3月18日中午1時，透過大航假期的APP內派發第三輪口罩，總數有5萬個口罩，每人可獲免費派發5個。
大航假期指，吸收過往的經驗，今次派發將與過往有點不同，大家記得跟足以下步驟做好準備啦。
派籌流程
1.點擊登記連結，輸入電話號碼，登記連結於3月18日(星期三)下午一點大航假期官方Facebook內發佈
2.登記成功後3小時內將收到SMS確認短訊,內附選擇門市的換取碼
3.登入大航假期APP-點擊[我的旅程]-點擊[取得換領口罩籌號]，建議請預先下載/更新9.2.2版本或以上
4.輸入短訊內的換取碼,選擇取貨門市
5.取得換領口罩籌號
派發細則：
每名成功領籌人士可領取5個口罩。(上兩次已領籌的市民不能再次登記領取)
所有填寫的資料必須正確，以便接收確認資訊所用。如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況下將有機會自動作廢。
登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼及換領地區）。
取貨時必需向職員出示大航假期APP內籌號頁面以核對身份。
領取口罩的門市地址，請點擊【下一頁】