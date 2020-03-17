【全球大流行】港府對所有海外國家或屬地發紅色外遊警示

▲ 政府決定對所有海外國家或屬地，發出紅色外遊警示。（車耀開攝）

新冠肺炎於全球大流行，鑑於各地病例持續及迅速上升所引致的健康風險，港府基於公共衞生考慮，今日（17日）決定對所有海外國家或屬地，發出紅色外遊警示。

因應全球各地的疫情變化急劇，政府強烈呼籲市民應調整行程，避免所有非必要的外遊計劃。世界各國亦已實行不同的檢疫措施，將會影響市民的行程安排。

特區政府向全世界發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

3月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

港府建議，身處香港以外的人士應該加緊留意當地政府的公布、時刻佩戴外科口罩、盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方、避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸。

如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

市民若必須外遊，應密切留意2019冠狀病毒病的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868或與中國駐當地大使館聯絡。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。

責任編輯：吳卓峰