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【免費口罩】大航假期免費派發5萬個口罩 6個門市地址一覽

精明消費 19:34 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

大航假期再次派發免費口罩。

新冠肺炎全球大流行，令口罩的需求再延長。大航假期將於3月18日中午1時，透過大航假期的APP內派發第三輪口罩，總數有5萬個口罩，每人可獲免費派發5個。

派籌流程

1.點擊登記連結，輸入電話號碼，登記連結於3月18日(星期三)下午一點大航假期官方Facebook內發佈

2.登記成功後3小時內將收到SMS確認短訊,內附選擇門市的換取碼

3.登入大航假期APP-點擊[我的旅程]-點擊[取得換領口罩籌號]，建議請預先下載/更新9.2.2版本或以上

4.輸入短訊內的換取碼,選擇取貨門市

5.取得換領口罩籌號

換領門市地址:

屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00

觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00

灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00

旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00

沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖 營業時間 : 10:00-19:00

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00

注意: 門市午飯時間為下午2時至3時。
 

責任編輯：王俊賢

正能量 口罩 大航假期 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

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