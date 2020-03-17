【免費口罩】大航假期免費派發5萬個口罩 6個門市地址一覽

▲ 大航假期再次派發免費口罩。

新冠肺炎全球大流行，令口罩的需求再延長。大航假期將於3月18日中午1時，透過大航假期的APP內派發第三輪口罩，總數有5萬個口罩，每人可獲免費派發5個。

派籌流程



1.點擊登記連結，輸入電話號碼，登記連結於3月18日(星期三)下午一點大航假期官方Facebook內發佈



2.登記成功後3小時內將收到SMS確認短訊,內附選擇門市的換取碼



3.登入大航假期APP-點擊[我的旅程]-點擊[取得換領口罩籌號]，建議請預先下載/更新9.2.2版本或以上



4.輸入短訊內的換取碼,選擇取貨門市



5.取得換領口罩籌號



換領門市地址:



屯門分行 (自置物業) 華都商場地下45號鋪 營業時間 : 10:00-19:00



觀塘分行 (自置物業) 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 : 10:00-19:00



灣仔分行 (自置物業) 國泰88商場2樓S05室 營業時間 : 10:00-19:00



旺角分行 (自置物業) 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 : 10:00-19:00



沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖 營業時間 : 10:00-19:00



荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 : 11:00-20:00



注意: 門市午飯時間為下午2時至3時。



責任編輯：王俊賢