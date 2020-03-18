【冰封旅業】旅行社外遊業務面臨停頓　黃進達形容史無前例倡港府加大資助額度

▲ 旅遊業議會主席黃進達希望，政府推第二輪防疫抗疫基金，直接援助旅遊業從業員。（梁偉榮攝）

新冠肺炎蔓延全球，港府昨向全球各國發出紅色外遊警示，本港外遊業務面臨停頓。旅遊業議會主席黃進達接受TOPick專訪時形容，情況史無前例，影響超越2003年沙士，業界不見曙光；又指以旅遊業賠償基金資助旅行社涉修例，短期內未必可行，倡政府推第二輪防疫抗疫基金，直接援助旅遊業從業員，並寄語業界積極面對當前困境：「灰心解決不到問題。」

黃進達表示，新冠肺炎疫情的發展無法預計，自1月下旬起至前日（16日），已有逾4,400外遊團取消，當中8成屬內地團，其他則以日﹑韓﹑台等東南亞市場居多，至今有近14萬名旅客受影響，而因疫情蔓延至歐洲多國，近期已有過百個歐遊團相繼取消，800多名旅客受影響。

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外遊業務慘淡，連帶印花徵費收入亦大跌，黃進達指，上月旅遊印花徵費只有33.6萬元，較去年同期的182萬元，大跌逾8成，今年首兩月的總收入亦按年少近一半，料3月印花徵費收入僅錄去年同期不足1成。

外遊印花徵費收入（萬元）

2020 2019 2018 2017 一月 193.0（-24.6%） 255.9（-2.8%） 263.3（+26%） 209.0 二月 33.6（-81.6%） 182.4（+13.1%） 161.2（+37.2%） 117.5 三月 N/A 267.5（-19.4%） 331.8（+7.7%） 308.2 總額 N/A 705.8（-6.7%） 756.3（+19.2%） 634.6 *數字取至小數點後1個位 註：（）為按年變動 資料來源：旅遊業議會

▲ 港府昨向全球各國發出紅色外遊警示，本港外遊業務面臨停頓。（林宇翔攝）

黃進達說，港府昨向全球各國發出外遊警示，等同明確表明旅行社要全面停團，形容情況史無前例，影響已超越2003年沙士，對本港旅遊業帶來很大衝擊，坦言業界看不到曙光，議會已接獲有旅行社停業及結業的通知，

旅行社無業務，還如何保就業？

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有業界早前倡議政府可容許旅議會，動用旅遊業賠償基金，讓旅行社可以獲得一筆款項度過難關，黃進達認為，基金原意是保障外遊旅客，有既定功能，若要透過修例改變基金用途，從而幫助旅行社，相信需要的時間不會快，更要釐定當中的援助及申請細節等，

動用基金是否現時最快幫到旅行社的方法，我相信有好大的難度。

他續稱，旅遊業賠償基金原由旅行社供款，目前有6億多元的儲備，在額度充足下旅行社目前不用再供款，

如透過分派或借用形式去助業界渡難關，將來應由邊個負責填補供款？

▲ 有旅行社關閉部分分行。（林宇翔攝）

黃進達又認為，旅行社轉攻本地遊可為業界帶來生氣，但難以填補旅行社因疫情而帶來的虧損，幫助有限，他期望政府能推出新一輪抗疫基金措施，並加大旅行社資助額度，以及直接協助旅遊業和從業員。

新冠肺炎疫情未見緩和，本港旅遊業雪上加霜，令從事旅遊行業逾10年的黃進達也百感交集，他勉勵業界積極面對難關：

現階段灰心解決不到問題，旅遊行業對本港社會有好大作用，希望大家互相扶持，努力維護旅遊業的生存，積極好過消極，遇上不利好的因素都要面對，畢竟旅遊屬一個脆弱行業，有好多外在因素可以影響到經營，但旅行社亦善於適應及生存，因此要共同想一些策略應對。

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記者：陳曉瑩