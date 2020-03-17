【新冠肺炎】亨泰樓擾流現象較易於高層天井出現　政府料屬個別例子

▲ 政府預計亨泰樓擾流現象較易於高層天井出現，料屬個別例子。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心早前就大埔富亨邨亨泰樓三宗2019冠狀病毒病確診個案進行流行病學調查，當中包括在亨泰樓多個地點採集環境樣本。當局今早（17日）召開跨部門會議，檢視檢測結果。

政府發言人表示，亨泰樓建築、排水系統及通風管設計，合乎《建築物條例》、相關規例的要求，以及環境和衞生安全標準。根據初步分析，在確診病人單位座廁附近發現的病毒，很可能是病人如廁後殘留。

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至於糞渠天台通風管內所發現的病毒，政府初步懷疑由於在13號和14號單位之間的天台圍欄高度有差別，以致「擾流現象」可能較易在亨泰樓高層的天井位置出現。雖然如此，經擾流把病毒由糞渠天台通風管帶入住宅單位同時需要有多個環境因素的配合，包括建築物的座向、天台的設計、風速和風向等。即使確定「擾流現象」或有發生，相關政府部門估計有關情況只屬個別例子，並不普遍。

為安全起見，政府會盡快成立跨部門專家小組跟進上述事宜。政府亦會派員到早前有確診個案的大廈視察和蒐集相關通風管、附近環境的現時狀況和其他相關資料，以協助專家小組作進一步的調查和研究。專家小組會根據調查結果提出改善建議和方案，以保障香港市民的健康。

政府今日公布有關環境樣本檢測結果。在12個由兩個有確診個案的相關單位及亨泰樓天台採集的樣本當中，共有4個樣本呈陽性，分別是在32樓確診病人單位的座廁附近的兩個樣本、34樓確診病人單位的座廁附近的一個樣本，以及13號單位糞渠天台通風管開口內部位置的一個樣本。

責任編輯：吳卓峰