【二月廿九】劇照師曾被老闆罵作品是垃圾　李詩卉從錯誤中成長：不論多辛苦定捱下去

▲ 劇照師Salad憶述初入行時曾做錯過的一件事。（梁樂欣 攝）

ViuTV《二月廿九》在上周播出大結局，卻仍為網民討論。《二月廿九》除了吳海昕、徐天佑和劉俊謙等幕前演員獲讚外，導演羅嘉駿、編審黃智揚、劇照師李詩卉（Salad）等一眾幕後功臣也勞苦功高。

不少觀眾大讚劇照師李詩卉的作品唯美，她接受TOPick訪問時分享拍攝點滴。

▲ 《二月廿九》的劇照為Salad近期面世的作品。（梁樂欣 攝）

劇照師工作

劇照攝影師Salad指：「劇照師是一個負責拍照的人，拍攝出電影或劇集的氣氛，也會拍攝演員的戲、表情，美術、場景等，一般開工時通常都同時在Roll機，有時很喜歡某個場景或位置，也會跟演員傾談能否擺給我拍照，但這種情況不多，通常都很少會有時間讓你之後再拍。」

作為劇照師，Salad會著重自己上班時的衣著，「大家都會穿T-shirt、長褲，不會穿著短裙。一般會穿著深色服裝，方便自己工作，不然便會被玻璃反射到自己，那便沒位置站。」

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▲ 每次開工時，Salad都需要避開鏡頭並找一個最佳位置拍攝劇照。（Sharon Salad提供）

參與《二月廿九》劇照拍攝

Salad最近為ViuTV愛情穿越劇《二月廿九》擔任劇照師，「劇集的海報並非劇照，而是刻意於開戲前去拍攝，且為日系簡約風格。」

由於劇集拍攝時間緊逼，Salad指即使讓她飛往日本也不夠時間拍攝，3位主角在一起的時間很短暫。

▲ Salad指差點拍不到徐天佑及吳海昕在北海道的合照。（Sharon Salad提供）

當時的她叫劇組停下給少時間給她拍攝吳海昕和徐天佑的合照，「我說我今天一定要拍到天佑，不然他明天便會離開，那我飛過來是沒有意義的。」她又謂：「本來想拍攝雪景，可惜那一晚已融雪，最後拍了電車景，其實拍攝時間連10分鐘也沒有。」

至於吳海昕和劉俊謙的合照，Salad回想：「那天突然下很多雪，大到控制不到，連眼和鼻也有雪，需要在後期時執走少許雪，天氣是很難預計。」

▲ Salad需要將照片上多餘的雪除掉。（Sharon Salad提供）

《桃姐》劇照為首部作品

大學時期，Salad遠赴英國修讀時裝攝影，並於大二的暑假經著名劇照師木星介紹下，接了首次的劇照師工作。她說：「突然有機會接了《桃姐》這部戲，我覺得機會難得，如果待大學畢業後未必會是這部戲。」

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Salad的家人曾擔心她未能應付學業，不過她向家人大派定心丸，「我跟他們解釋將會遙距交大學功課，然後便簽約工作。」完成首套作品後，Salad也有意繼續向劇照師之路進法，「電影很有新鮮感，可以帶給我一個不存在的世界，現實中不會看見的場景、服裝。」

▲ 《桃姐》劇照為Salad入行後的首部作品。（Sharon Salad提供）

影壇新丁不懂人情世故

回想初入行之時，Salad坦言：「以前不懂得人情世故，可能為了自己想拍一張照片而曾經被收音師責罵，也試過被人罵我入了鏡。」她續指：「以前會害怕出錯，怕影響到別人，但其實我不過是在工作。要懂得去看情況，有時會很想去拍，但因為有機會『穿』（上鏡），也是要搏的。」

她漸漸習慣了劇照師的工作，「需要衡量劇組是否很趕以及那場戲能否拍很多Take，有時演員情緒到位，可能就只有那一Take。如果我出錯的話，就會影響整件事。」

▲ Salad曾拍攝《拆彈專家》劇照。（Sharon Salad提供）

犯過最錯的事

約8年前，仍為影壇新丁的Salad後悔曾犯錯過一件事，至今依然刻骨銘心。她憶述：「以前有套戲因打風以致遲了一星期才開拍，所以整個劇組其後都很Chur，那時的我有很多事都不懂，常被人欺負。」

Salad當時每天工作16至17小時，且需要到很遠的地方拍攝，「回家洗澡後又要出門。當時被要求每隔數天交一次照片，但我根本連睡覺的時間也沒有，又怎能好好處理那些照片。」

▲ 熱愛攝影的Salad視劇照師為終身職業。（梁樂欣 攝）

她最記得被老闆罵：「你拍的全都是垃圾！這些照片是不該讓我看見！」最終，Salad決定即日辭職：「當時的我很害怕，加上那兩星期工作得不愉快，又不停地被人罵，我便跟電影製片說我不做了。」

她認為自己那時太「細路女」，「當天說不做就真的不做了，他們叫我給數天時間去找其他人代替我，但我沒有。」Salad的朋友捱義氣完成那數天的工作，然後電影公司再另找別人。

她回想那次的遭遇：「我不認同全都是垃圾，我不過是交了一些不應該交的相。原來拍不到美麗的角度不要緊，不如直接不用交相，卻不應甚麼也交出去。」

▲ Salad指無論如何現在的自己都一定會捱下去。（梁樂欣 攝）

經一事，長一智。

Salad如今看回這件事覺得自己處理得很差，「如果能穿越過去，我一定不會離開劇組，我會令所有人都覺得我拍的照片都是很美，令對方認同自己。當時的我卻不懂得如何去面對這些問題，現時的我則不論有多辛苦，都定必堅持捱下去。」

▲ 《29+1》劇照為Salad的代表作之一。（Sharon Salad提供）

自此以後，那間電影公司沒有再找過Salad，她認為：「是一次成長。我這樣做也會有影響自己與那公司的關係，可能我本來能接很多想參與的電影。如果我能過到這一關，我便能再成長。」

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堅持捱下去

現年31歲的Salad入行9年，她參與過電影《桃姐》、《29+1》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《拆彈專家》、ViuTV劇集《二月廿九》等，用鏡頭紀錄低一幕幕珍貴的情境。

她坦言：「如果不喜歡電影行業是很難做下去，因為這行會令你缺少休息時間，而且沒有時間外出見朋友，完全是與世隔絕。我不過是工作了9年，很多人已工作了數十年。」

場地：One Little Room

記者：梁樂欣