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【全球大流行】3月19日起所有海外抵港人士　均需接受家居強制檢疫

社會 20:10 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

由3月19日起，所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民，均需接受家居強制檢疫。（車耀開攝）

新冠肺炎全球大流行，衞生署將相應擴大衞生檢疫安排，要求有關人士接受家居強制檢疫。由3月19日午夜起，衞生署港口衞生科人員會根據法例，要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民，均需接受家居強制檢疫。而根據機制，外遊警示不適用於澳門、內地及台灣。

特區政府向全世界發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

３月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

同時，早前公布就抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗，以及意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區須入住檢疫中心的衞生檢疫措施，仍然維持不變。而根據法例，就所有由內地抵港人士發出檢疫令，強制有關人士必須在家居或其他住所接受檢疫14天的措施，亦維持不變。
　　 
現時全球所有海外國家／屬地，已屬高風險地區。由於各地監測的方法不同，已不能單憑公布的確診個案數字去評估風險。衞生署衞生防護中心會更新懷疑個案呈報準則下，出現2019冠狀病毒病病毒活躍社區傳播的國家／地區名單，以涵蓋所有海外國家／屬地。

責任編輯：吳卓峰

衞生防護中心 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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