【新冠肺炎】疫情成網上學習「催化劑」　海外知名學府推全港首個網上學校課程

▲ 英識教育與哈羅公學合作推出全球首個網上英國寄宿學校課程。（洪芷晴攝）

全球新冠肺炎疫情持續，不少海外留學生及家長紛紛安排子女回港。有英國知名學府推出全港首個網上英國寄宿學校課程，為香港學生提供英國高考 A-Level 課程，毋須親赴英國上課；有升學顧問指疫情成為網上學習模式的「催化劑」，令其愈發受歡迎，料該課程的報名人數將會「爆滿」。

英識教育與英國知名學府哈羅公學合作，推出全港首個網上英國寄宿學校課程 （ Harrow School Online ），學生毋須離家親赴英國上課，修畢後資歷與考試成績受英國及全球認可，可報讀全球各大知名學府學。

英國升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，因疫情影響，現時本港學生多改為網上學習，預計未來或會出現更多以網上教學為主的學習模式。他又指，曾有英國留學生的家長向其反映因憂心當地疫情，明言即使學校不停課，「自己都不會讓子女回英國」，惟仍未知學校會否實行網上教學而感無助，令陳思銘相信該課程能吸引一些「想留學又驚留學」的學生，「疫情成為網上學習模式的催化劑，相信課程的報名人數將會爆滿」。

不過，陳思銘亦提醒，網上學習並不能完全取代傳統教學方法，因始終無法取代學生之間的朋輩互動及參與課外活動等，坦言該課程較適合一些自律性高、學習動力強及有志投考英國大學的尖子，「可能只有不足1成的學生會讀得好」。

爭取小學復課前月產300萬小童口罩 林鄭月娥：家長校長可放心

對於不少海外留學生的家長紛紛安排子女回港，陳思銘表示現階段不少家長仍抱樂觀心態，相信疫情最遲或於暑期後結束，因此亦未有安排子女退學，不過他稱，雖然學生不會「有書不讀」，惟始終會擔心感染，故預計未來會有較多人選擇英國偏遠地區的學校以遠離疫區，「一線城市的報讀數量可能會急跌」。

有指於英國配戴口罩或受當地岐視，陳思銘解釋自己亦有為此而去信當地約300間院校詢問有關情況，「獲得的回覆大多都屬正面」，指當地不少中、小學漸明白文化差異，較懂得尊重「配戴口罩的人」，而大學則有「數萬名學生」，較難控制每個人的想法。

另外，本港中、小學停課至少兩個多月，中學文憑試未知會否受影響而延期，陳思銘表示，有興趣到海外升學的人士毋須過份憂慮，因「無論如何亦會比英國更早放榜」，不過就提醒仍要盡早準備及決定相關事項，包括心儀科目及求學信，避免因準備不足而錯失機會；至於有海外留學生家長仍未決定是否回港，他則提醒決定前應須學校「做足溝通」，避免因無故缺席而影響簽證。

哈羅公學網上課程於全球招生，其中香港佔25個學額，即日起接受申請，課程將於今年 9 月開始，為16至18 歲學生提供 A-Level 課程，學生可選擇報讀的科目包括數學、物理、化學及經濟等，課程為期兩年，一年學費需約 15 萬港元。

特區政府向全世球發紅色外遊警示，詳情即看：http://bit.ly/38VA6oD

月19日起全球抵港人士需接受14天強制檢疫，詳情即看：http://bit.ly/2WqideO

記者：洪芷晴

