【機艙防疫】機艙「困獸鬥」感染風險增　專家解構搭長途機Do & Don't防疫措施

▲ 到底乘搭飛機時，大家應如何在狹窄的機艙內自保呢？

新冠肺炎疫情擴散全球，不少身處海外的港人陸續搭機回港，今日（17日）更網傳一張疑從歐洲回港的航班機艙照片，艙內坐滿乘客，每位乘客都身穿各自準備的防疫衣物，眾人各施各法「full gear」上陣，蔚為奇觀，到底乘搭飛機時，大家應如何在狹窄的機艙內自保呢？

▲ 不少搭機回港的港人都嚴陣以待。（車耀開攝）

機艙內如何有效佩戴口罩？

身處狹窄機艙，兒科專科醫生張傑建議乘客及其孩子應該在全程機程上都佩戴口罩。如口罩因為長期佩戴而弄濕，宜替換一個新的口罩，以保持口罩本身可過濾病菌病毒效能的過濾率，保持口罩的保護能力。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議口罩每隔6至8小時就需更換。

至於口罩種類，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出從防疫的角度上，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層。而有氣閥的口罩主要用作過濾塵埃，令長時間在外工作的人士透氣比較舒服，但如果有關人士受了感染，佩戴氣閥口罩變相播毒。

機艙內應否「full gear」上陣？

有指飛機乘客可穿上雨衣、浴帽、膠手套等，有防病毒作用，張傑醫生認為有點誇張，不太需要。

他強調最重要及基本是清潔雙手，才觸摸自己面及眼鼻相關部位，而清潔雙手肥皂加水洗手是最好，如果不行，可用酒精搓手液清潔雙手。清洗一定要超過20秒，仔細搓洗手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕等部位。

機艙上哪個座位最安全？

《國家地理雜誌》早前發表一篇關於冠狀病毒搭選擇飛機安全座位的文章，文章指選擇靠窗座位、並留在座位上，明顯能降低與傳染性疾病接觸的機會。

▲ 有抵港的港人全副裝備步出機場。（車耀開攝）

貼身用品宜自備

航空公司一般會在機上提供毛毯和枕頭，尤其是乘坐長途機，不少旅客需要使用。然而，外國網站Insider就曾引述前空姐指有關毛毯和枕頭並非每次飛航後都會徹底清潔，會重複使用多遍。張傑醫生就建議父母擔心受新冠肺炎影響，在此高危敏感的時期，可以自備枕頭、毛毯給孩子使用。

勤用消毒酒精清潔機上用品

張傑醫生指，乘客可帶備簡單的清潔用品上機，清潔機上耳筒、電視屏幕、餐桌、椅子手把、安全帶等容易接觸的物件。一般而言，消毒搓手液、70%以上消毒酒精及消毒濕紙巾可以手提上機，但屬於液體、凝膠及噴霧類的它們需用100毫升內的容器盛載，而所有液體類容器應儲存於一個容量1公升內的密封透明膠袋，一般1公升膠袋可盛載5個100毫升容器。

宜減少進食及如廁

兒科專科醫生劉成志指，飛機上最高危的是進食和去廁所，特別近日留學生返港回港人數眾多，乘坐經濟艙人多擠迫，更要特別小心。他提醒，如廁後必須徹底洗手，特別注意門柄和水龍頭等位置，並盡量減少在飛機上進食。如果要進食，要先清潔雙手，食預先包裝的食物會比較好。

不建議掛起大衣外套

現任空少KOL《空少小寒の飛行日誌》指，因疫情緊張，不建議要求掛起大衣外套，以免和其他乘客的衣服物交叉感染，同時亦避免空中服務員要從口袋找出登記證辨認旅客時，誤觸衛生用品（如口罩、紙巾）更易播毒。

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責任編輯:羅嘉欣