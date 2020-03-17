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【齊心抗疫】金公館向DSE考生及長者免費派口罩　每人可獲贈5個

社會 21:08 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

「金公館」將向應屆DSE考生及年滿65歲長者免費派口罩。（金公館Facebook專頁圖片）

新冠肺炎於全球肆虐，口罩價格依然高企，「金公館」今日（17日）表示，將於3月23日至4月3日（只限周一至周五）期間，向應屆DSE考生或年滿65歲長者免費派口罩，每人可獲贈5個。

「金公館」在Facebook專頁帖文指，於上述指定日子期間，兩間金公館會向到場排隊之首100名應屆DSE考生或年滿65歲長者贈送一包口罩，每包5個，派完即止，希望能盡一分綿力幫助社區。

口罩派發詳細安排：

  • 18:00 開始向在場排隊之考生或長者派籌
  • 18:30 向取得籌號之考生或長者派口罩
  • *年滿65歲之長者，須出示身份證或長者卡。
  • *應屆DSE考生，須出示准考證（可於手機出示電子版本）
  • 19:00前未能到取換領仲當棄權，當天不會補派口罩。

「金公館」分店地址：

  • 香港康山道 1 號康怡廣場北座三樓 T4 號舖
  • 新界調景嶺彩明街 1 號彩明商場 2 樓 251-252 號铺

金公館指，希望能盡一分綿力幫助社區。 （金公館Facebook專頁圖片）

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記者：陳曉瑩

口罩 肺炎 新冠肺炎 DSE 武漢肺炎

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