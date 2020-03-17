【新冠肺炎】城大宣布暫停暑期海外活動　籲未回港交流生聯絡校方

▲ 城大宣布暫停暑期海外活動。(經濟日報資料圖片)

因應新冠肺炎疫情急速發展，香港城市大學宣布，決定全面暫停所有2019/20學年的暑期所有海外交流及活動，呼籲在外地交流暫時決定不回港或因種種原因未能夠回港的學生，應與環球事務拓展處保持聯絡。



城大指，環球事務拓展處之前已經成立緊急專責小組，積極與各學院、學系以及參與學生交流計劃的學生保持聯絡，並密切留意不同國家或地區的疫情發展，盡量提供支援和建議。校方已聯絡所有目前正進行學生交流計劃的學生，當中部分學生回覆稱，希望在當地完成交流計劃，亦有學生表示暫未能作出決定，環球事務拓展處會保持聯絡及提供支援。而已在夥伴大學或城大完成帶學分課程的學生，可申請餘下資助。如就資助安排有任何查詢，可提出理由尋求協助。而已在夥伴大學或城大完成帶學分課程的同學可申請餘下資助。

此外，城大又稱其校園在去年的社會事件中遭受嚴重破壞、教研活動受嚴重影響，正設法尋求各種財源，全力復修校園設備及支付其他預算外的額外花費，補救教研缺口和交流活動被迫擱置的缺失，會繼續尋求方法平衡學生的需要及實際情況，作出適切支援。

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另外，嶺南大學向各師生發電郵，指不太可能在4月底前復課。因此決定餘下學期繼續進行網上教學，並且不會在校園內舉行考試，課程導師將告知學生特別評估安排，又承諾在今年夏季為本科生提供免費學術活動等，如果情況允許將進行面授課程。



嶺大又指，本科生可獲准以「合格或不合格」（Pass/Fail）的形式取代他們今年所修讀的科目等級(Letter Grading)，但強烈建議學生先諮詢學科顧問，以了解及考慮此舉會否對他們未來的學習和事業產生影響，考試和評估，等級，遲退和停學的詳細安排稍後會公布。

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責任編輯：蘇文軒