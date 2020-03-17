【立法會選舉】葉劉指新民黨初選非為李梓敬而設　李梓敬：仍未獲足夠提名

▲ 新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國會見傳媒，談新民黨初選機制。（李淇攝）

新民黨就9月立法會選舉進行黨內初選，容許黨外人士參與。已報名初選的該黨現任立法會議員容海恩昨突然宣布退出黨內初選，並質疑機制為某人度身訂造。黨主席葉劉淑儀表示，事前不知道容海恩的決定，又強調制度並非為任何人專門設計，絕對沒有內定人選；又反問若其他黨外年輕人願意退黨參與新民黨初選，為何不歡迎，指任何政黨均不能依賴一個人作為地區代表，包括多年出選港島區的自己。

葉劉淑儀與傳媒茶聚時表明，當初容海恩有份贊成初選機制，強調整個機制在黨內商討良久，沒有受到任何干預，加上初選有評分及暗票機制，絕對公平公正，不明白容海恩為何要放棄機會，對此感到失望。

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對於容海恩批評，黨內初選機制是「度身訂造給某人」，將矛頭直指為初選退出自由黨的李梓敬。葉劉淑儀指出，制度並非為李梓敬設計，強調絕對沒有內定人選，不認為政黨想吸納多點人才有問題，反問「她（容海恩）是否以為一定會欽點她？」，強調任何政黨均不能依賴一個人作為地區代表，包括多年出選港島區的自己。

至於容海恩表明，若李梓敬最終決定出戰亦不會為其「抬轎」，葉劉淑儀說，建制派一向互相幫助，不希望有「黨外人就不幫忙」的想法。

▲ 李梓敬。（資料圖片）

李梓敬回應查詢時表示，自己對容海恩退選消息好愕然，也是看到媒體報道才知道。他強調，當初是看到新民黨的初選，開放及公平公正才參加的，目前仍努力緊爭提名，仍未有足夠數目。他又表明自己沒有任何部署，現時目標是全力爭取足夠提名，之後就爭取初選成功。

另外兩名爭取出線的，還包括公民力量的林宇星及陳志豪。林宇星回覆查詢時表示，對容的決定亦感愕然，又強調公民力量會繼續按黨內機制參與初選，他們亦已有共識，最終不論誰人出線，都會全力協助對方。

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記者：李淇