【新冠肺炎】單日10宗確診　新增2患者居灣仔尚翹峰、黃大仙彩輝邨彩華樓

▲ 新增患者居灣仔尚翹峰2座。

本港單日新增10宗新型冠狀病毒確診個案，總數達167宗。而晚上公布的最新兩宗確診患者均是男性，分別是居於黃大仙彩輝邨彩華樓的25歲男子(第167宗確診)、及居住灣仔尚翹峰2座的43歲男子(第168宗確診)。

衞生防護中心昨公布的新增患者大部份近期到過歐洲，包括一名曾到西班牙馬德里的國泰空姐、兩名從英國回港的留學生、一名從瑞士返港的外籍女大學生、一名曾到英國倫敦、西班牙及法國巴黎旅遊的男子、一名由巴黎經倫敦回港的女子，以及一名在丹麥工作、曾到巴黎及西班牙巴塞羅那的女子等。

新增個案中有一宗屬本地個案，36歲男患者主要留在油麻地御金國峰住所，曾出席飯聚，席上一名朋友曾到瑞士並有咳。

▲ 162號個案沒有外遊紀錄，為懷疑本地感染，與太太居住於御金·國峯。（曾耀輝攝）

本港17日新增10宗確診個案，下午公布的8宗，當中7人均有外遊紀錄，包括3名海外留學港生，其中18歲瑞士留學女生(第160宗確診)，早於返港前已有喉嚨痛及咳嗽徵狀，16日凌晨返港，由家人駕車送返紅山半島住所；同日到赤柱卓健醫療中心求醫，因有徵狀即轉送東區醫院治理。

國泰空姐 曾服務西班牙航班

另外兩宗留學返港學生均屬初步確診個案，涉及21歲倫敦留學男生(第164宗確診)，周日（15日）經吉隆坡轉機於前晚9時返抵本港；而另一名27歲英國留學男生（第166宗確診）同日乘搭英航BA27商務艙由倫敦抵港，二人均報稱3月10日有咳嗽，由港口衞生署送院。

至於餘下5宗個案，包括一名37歲國泰空姐（第161宗確診），3月7日及10日曾服務往返香港及西班牙航班商務艙，返港後翌日因發燒、喉痛徵狀求醫，至前日到金鐘卓健醫療中心年檢時，因曾有徵狀及外遊記錄，被送院並確診。另一30歲女子（第163宗確診）亦曾於2月27日至3月5日外遊，先後乘搭英航及國泰商務艙由巴黎經倫敦返港，前日到瑪麗醫院求醫，並於昨日確診。

而一名69歲男子(第159宗確診)潛伏期內曾偕妻訪倫敦、西班牙及巴黎，於3月13日返港後一直逗留彌敦道金滿樓辦公室，至15日晚上出現肚瀉、肌肉痠痛，到伊利沙伯醫院急症室求醫後確診。患者返港後曾到新填地街市、超市、餐廳及銀行等，而太太至今未有徵狀。

另一名24歲於丹麥工作男子(第165宗確診)，2月29日起先後訪巴黎、西班牙巴塞隆拿，16日於丹麥乘搭卡塔爾航空，由哥本哈根經多哈轉機返港；因患者逗留西班牙期間，曾有流鼻水及喉嚨痛徵狀，故由機場送往瑪嘉烈醫院。其同行友人另乘搭泰航於16日返港，亦有報稱不適，於機場送屯門醫院，未有檢測結果。

36歲男子 本地與染疫者聚餐

餘下一宗則涉及一名36歲男子(第162宗確診)，與太太居御金國峯，二人均未有外遊紀錄，僅於3月8、9日兩度與朋友聚餐，其中一名參與3月9日聚餐的朋友，曾於2月29日至3月8日訪瑞士後發燒，並有肺炎徵狀。中心相信患者屬本地感染個案，仍有待聯絡曾有徵狀的聚餐朋友，了解是否屬感染源頭。

中心傳染病處主任張竹君心直言返港留學生眾多，將商討進一步加強病毒檢測，但強調即使措施盡做，在全球均有疫情下亦只能減慢本港疫情蔓延速度，籲海外港生如有徵狀應於當地求醫，暫緩返港，避免令同機返港乘客有受感染風險。

責任編輯 李志強