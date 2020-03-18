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曾錦強：還是自由戀愛好

職場 04:00 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

在疫情下，集團整體業務當然收縮，但個別子公司的生意仍然相當好。有些甚至逆市上升，工作做到無停手，除了小量擴充人手之外，也開始找其他姊妹公司合作。一方面能解決自己人手不足的問題，一方面也讓生意受疫情影響的公司沒有跌得那麼傷。

我以前曾任職的公司都有上層指令，當有需要找其他公司合作的時候，一定要找集團內的公司，避免肥水流向別人田。我常常形容這是盲婚啞嫁，因父母之命而結合，結果產生很多不愉快的「婚姻」，很多合作也不歡，但仍然不可以散，經常互相抱怨，但卻無法「離婚」。

到我創立The Bees時，我堅持各自為政，一盤散沙，我沒有要求子公司之間有任何合作。如果自己缺乏相關資源，一定要找其他公司合作的話，應該以服務客戶為先，找最適合的合作夥伴；即使集團內有同類型公司，也可以儘管跟其他公司合作。

由於沒有從上而下的指令，他們的合作夥伴有集團內，也有集團外的公司，而集團內姊妹公司合作的比例非常高。

由於他們之間的合作，是根據自己的需要而自由組合，結果都有很好的化學作用，不但作品有質素，他們普遍都滿意彼此的合作關係。

原文刊於《晴報》
 

撰文 : 曾錦強

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