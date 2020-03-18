【新冠肺炎】全球首宗狗隻感染個案死亡　周巧兒17歲松鼠狗離世拒驗屍

▲ 周巧兒飼養的17歲松鼠狗，已於本周一（3月16日）死亡。

新冠肺炎持續，本港第85名患者、60歲馬主周巧兒飼養的17歲松鼠狗，已於本周一（3月16日）死亡。該狗隻早前曾進行新型冠狀病毒測試，結果呈「弱陽性」需要隔離。漁農自然護理署表示，畜養人表示不願意為狗隻驗屍，確定死因。

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周巧兒是本港第85宗新冠肺炎確診個案患者。繼家傭及兄長先後染病，她飼養的松鼠狗經三度檢驗，在3月4日經漁護署證實為「低程度感染」，確認是目前世界上第一宗狗隻感染個案。

松鼠狗之後再經反覆測試，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在3月14日記者會上指出，最新測試結果是陰性，已將松鼠狗交還主人。

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而松鼠狗回家後兩天，即3月16日已死亡。漁護署表示，畜養人不願意為離世狗隻進行驗屍，確認死因。而漁護署原本準備之後再為松鼠狗進行抽血測試，確認牠的身體內是否有抗體。據知，離世松鼠狗已年屆17歲，相等於人類約100歲。

責任編輯：王俊賢