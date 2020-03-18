【停課不停學】西藏大學生日爬海拔4500米高山　-8°C坐山頂尋訊號網上學習追趕進度

▲ 西藏大學生冒寒冷天氣爬上高山網上學習。

新冠肺炎疫情肆虐，內地學校改為網上學習，然而居於偏遠貧困地區的學生就要面對不少困難。居於西藏林周的一名大學二年級男生，因家裡沒有網路訊號，每天要爬上海拔4500米的山頂用手機上課，艱苦堅持的決心令大批網民紛紛大讚。

據內地媒體報道，居於西藏的玉中次多，現就讀西北工業大學國際經濟與貿易系，受疫情影響，學校停課，只能透過網上平台線上學習。然而，玉中次多家中找不到網絡訊號，最後發現在海拔4500米的山頂能接收訊號。

▲ 冒著零下8度的寒冷天氣在山上學習。（影片截圖）

上學路曲折辛苦

他每天會從家裡騎20分鐘電單車到山腳，再花20分鐘爬上山，上學路曲折又辛苦，若早上有課，他7時半就要起來，在零下8度低溫下上山。一天最多上8小時課，從早上10時半到晚上8時，中間會午休回家吃飯再上去，而最短一天只上兩節課，約4小時左右。

為了不落後這麼多課程，跟上大家的節奏。山上確實有點冷，但已經習慣這種溫度了。

玉中次多又提到，村裡還有7、8個人跟他一樣，每天在山頂上課，下課後還要回家幫忙幹活。不少網民紛紛大讚他勤奮的態度，又認為這是艱苦的環境，甚至反省自己「我還有甚麼理由不好好讀書啊」。

責任編輯：林愛娜