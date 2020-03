【新冠肺炎】特朗普中國病毒論惹爭議　陳法拉陳松伶憂惹種族歧視

▲ 特朗普言論受到不少爭議。

新冠肺炎在世界各地大爆發,世衛終以「全球大流行」定性是次疫情,前天(16日)美國總統特朗普(Donald Trump)透過Twitter講述對疫情的看法時,直接用上「Chinese Virus」(中國病毒)的字眼,惹來不少爭議,其中藝人陳松伶及正在美國發展的陳法拉,亦有作出回應。

早前特朗普在Twitter發表,寫道:「The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before。」

大意是特朗普會大力支持受疫情影響行業,包括航空業等,正受到中國病毒的影響,我們將會比以往更強大。」

當中特朗普改變過去以「Coronavirus」(冠狀病毒)字眼,而直接以「Chinese Virus」(中國病毒)形容疫情,致令不少網民議論紛紛。

▲ 陳法拉現時主力在美國發展演藝事業。(取自IG)

張兆輝憂心倫敦疫情失控 好爸爸急撲機票接子女返港,詳情請看:http://bit.ly/2QpmhZj

近年移居美國發展的陳法拉,就在IG Stories留言:「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist. 」

法拉意思是「在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療時,為何他還有精力編造出這種鬼話?這是種族歧視。」

▲ 陳松伶在微博批特朗普言論。(取自微博)

森美撲機票安排兒子英國回港,詳情請看:http://bit.ly/38Z5Wk8

另外,陳松伶則在微博上載特朗普的Twitter截圖,以及一張聯署要求特朗普道歉截圖,並以中英文夾雜留言︰「Hello 請你好好說話 要不,大寫一個“滾”出地球,言論比納粹還納粹 你知道這引出多少種族仇視嗎-Trump Virus? ​​​​」

不過,特朗普言論也有網民支持,指事件最初是在中國爆發,故亦沒有誇大。

而特朗普後來在白宮記者會,被問及此事,他亦強調是準確用詞,不擔心會造成污名化。