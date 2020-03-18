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【NBA停賽】布魯克林籃網杜蘭特確診　NBA球星Kevin Durant：大家好好照顧自己

健康 10:09 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

NBA停賽，布魯克林籃網杜蘭特Kevin Durant確診。(相片來源：法新社)

新冠肺炎疫情蔓延全球，NBA再有4名球員確診，當中包括兩度獲得總冠軍賽MVP的超級球星、布魯克林籃網隊杜蘭特（Kevin Durant），至今NBA球壇累計已有7名球員確診。

《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報道，籃網發表聲明指有4名球員確診新冠肺炎，因此有球員和籃網隨隊成員被要求隔離，密切監視健康狀況，並與團隊醫務人員保持溝通。聲明續指，目前正在通知與感染球員接觸過人士，包括其它NBA球隊的成員。

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隨後《The Athletic》Shams Charania則爆料指，4名球員中包括超級球星KD，而KD亦承認確診，並表示自己目前感覺很好，沒出現任何症狀，他並希望每個人好好照顧自己，並稱：「我們會一起渡過。」

在NBA停賽前，籃網最後對賽隊伍為洛杉磯湖人，湖人隊全隊將接受病毒檢測。

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責任編輯：林卓昕

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