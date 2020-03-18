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【新冠肺炎】消息：新增至少6宗初步確診　大部分曾歐遊返港

社會 10:28 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

消息指，本港再多6宗初步確診個案，全部有外遊紀錄。

新冠肺炎疫情持續，本港持續有增加個案。消息指，本港再多6宗初步確診個案，全部有外遊紀錄，包括東區醫院一名36歲男子、律敦治醫院一名34歲男子，以及伊利沙伯醫院分別55歲男子及31歲男子，二人分別曾到歐遊；另威爾斯醫院一名從英國返港的27歲男子，以及一名大埔那打素醫院的患者。

消息指，伊利沙伯醫院初步確診的2名患者，分別是一名居於慈雲山的55歲男子，以及一名31歲居於大角咀的外籍港人，兩人均有外遊紀錄，潛伏期曾去過歐洲。而在威爾斯親王醫院初步確診者，是一名27歲持工作簽證的男患者，3月15日由英國倫敦返港並有出現發燒徵狀。

港府昨晚（17日）宣布，由3月19日午夜起，要求所有於抵港前14日曾到所有海外國家／屬地，不論是否香港居民，均需接受家居強制檢疫。而根據機制，外遊警示不適用於澳門、內地及台灣。 詳情即看：https://bit.ly/2Wim7qi

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

伊利沙伯醫院 律敦治醫院 東區醫院 肺炎 東區 新冠肺炎 武漢肺炎

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