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【娛圈秘聞】馮盈盈自爆穿透視晚裝沒著內褲遇生理期　FYY：背後好多「血淚史」【有片】

娛樂 13:41 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

馮盈盈在2018年台慶晚裝挑戰尺度底線，自爆下身真空並遇生理期。

港姐馮盈盈一向為人爽朗，直話直說，在主持的清談節目《#後生仔傾吓偈》中，經常自爆或者討論一些大膽或敏感議題而成為大眾的焦點。

昨日（3月17日），馮盈盈到商台接受鄭裕玲（Do姐）主持的節目《口水多過浪花》訪問，提起過去兩年的超性感台慶晚裝，馮盈盈自爆在2018台慶穿的側面全透視晚裝，為效果上下身均真空上陣，並爆當晚她還遇著女性生理期！

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2018年台慶這件晚裝，馮盈盈以全真空上陣，最勁爆是當晚還遇著生理期。（instagram圖片）

馮盈盈真空上陣

馮盈盈在《口水多過浪花》稱，於2018年，為出席台慶的「戰衣」作準備時，前收到造型師傳來有關各款晚裝的照片，在當中看中了一條黑色繡花晚裝：「照片只得正面，見它上面的繡花和細節位很漂亮便決定穿它。怎料當晚裝千里迢迢由以色列穿到香港、見到實物才知道側面全都是透視。」

由於晚裝於台慶前一星期運抵香港，直到出場前半小時馮盈盈才能正式作最後的試穿。她本來打算穿肉色T-Back內褲打底，但為美觀和視覺效果，最後決定上下身均以真空上陣！

馮盈盈在2018年憑大膽的晚裝成全場焦點。

馮盈盈生理期不穿內褲

馮盈盈坦言公司高層並不會干涉藝人的性感程度，而她亦不擔心被指太搶風頭，可是整晚十分擔心會「穿崩」。

不過另外一樣最令她擔心的，是當晚剛巧遇上生理期：「此晚裝不容許穿內褲，但又撞正女生不方便的日子，幸好產品上有不同的選擇，而當晚正是我人生首次試用一條條（棉條）。」

不過幸好當晚出來效果不俗，Do姐亦大讚馮盈盈漂亮，她笑謂：「多謝，但大家不知道背後有幾多『血淚史』。」

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去年台慶馮盈盈再度挑戰性感，以肚兜晚裝示人。（instagram圖片）（instagram圖片）

繼上下真空後，於2019年馮盈盈再度挑戰性感底線，以「肚兜」晚裝上陣。

她坦言，這件比透視裝更加少布：「當晚的風從肚吹上頸，再從腋下流出，整個感覺好像沒有穿衣服一樣，不過出來的效果也很漂亮。」

所以女生在鏡頭前漂亮，背後也付出了不少。

撰文 : TOPick柴犬出動

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