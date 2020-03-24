【停課不停學】小學老師繪插畫透視遙拒教學 慨歎缺乏互動：科技不能取代老師

▲ 露思兔子也熱愛用漫畫表達心情，停課期她在專頁上發佈了「正確戴口罩方法」、「遙距老師的煩惱」等畫作，嘗試歸納各方持分者視點，讓大家笑一笑，增加互相理解和體諒。

新冠肺炎令停課期不斷延長，老師和家長在未必來得切準備下，便要進行網上教學和上課；插畫家兼小學老師露思兔子在臉書刊登連串4格漫畫，反映她眼中的教學現實，老師自己曾辛苦摸索怎樣做到遙距教學，得到很多老師幫忙，最近把兩條教學影片分享，收到8000個view，她謂停課期老師間是一起作戰，互相學習，而在這場「戰疫」之中，大家並不孤單。

▲ 插畫家兼小學老師露思兔子在臉書刊登連串4格漫畫，反映她眼中的教學現實。

露思兔子的臉書共有18000粉絲，大部分是老師，她謂專頁如同老師心聲轉發站，而停課如此長，老師、家長、學生都在各盡所能，發揮小宇宙。

現實上，暫時大家看不到出路，小學生呈分試取消了還好，DSE學生少了補課時間，狀態也大受影響，中五學生少了SBA(School-based assessment)，部分DSE考生失去了補課機會，也很徬徨。

作為老師，面對突如其來要用IT教學，她也開始研究視像教學，並把心得放上YouTube分享，瞬間有8000多個view，令她大感意外。

我遇到太多技術問題，包括開不到筆記電腦的鏡頭，沒想到引來很多老師留言，熱心教我如何可以不用webcam也可以在zoom上影到自己，例如同時用手機和電腦登入，那手機就可以拍我的樣子，也可以在電腦上分享文件等，也有老師介紹我不同牌子的Webcam或教我如何開啟鏡頭。

去片看看她的超簡單教學短片製作：

▲ 她同時用手機和電腦登入，手機拍自己，同時在電腦上分享文件。(受訪者提供)

用漫畫表達心情

露思兔子也熱愛用漫畫表達心情，停課期她在專頁上發佈了「正確戴口罩方法」、「遙距老師的煩惱」等畫作，嘗試歸納各方持分者視點，讓大家笑一笑，增加互相理解和體諒。

其中「累鬥累」是表達全職家長日日困獸鬥，在職家長又要返工，回家還要教學生做網上功課，老師要準備教材和錄影片，以及N項行政工作的苦況。

她指出，先別計老師花多少心血製作教學短片及網上功課，現在每一堂都要錄影，等於每一堂都是觀課，一個字也錯不得，再者，家長私下難免比較不同學校或不同班級的做法，徒增老師壓力；而最辛苦是既是家長又是老師那一批，又要準備教材，又要和子女困獸鬥，真是超累；另外，興趣班和課後導師也很慘，他們是手停口停的弱勢一群。

▲ 為學生繪製的作品。(受訪者提供)

呈現家長處境

另外，作為家長也有壓力，因家長社經地位不一樣，有些家庭有電腦及webcam，有些家庭可能只有一部手機，也不太懂用email 或Google Classroom之類的科技，需要老師逐一打電話教他們。

曾有位老師前幾天PM我，告訴我住在偏遠地區的無奈，Wi-Fi常常斷線，已經試過不同電訊公司的電話卡，也有不停斷線的問題，所以在zoom的時候也有一定困難。就算我住在市區，也有偶然斷線的問題，要順順利利以視像會議的形式完整地完成一堂並不是那麼容易。

▲ 老師表達留在內地的同學Google固然上不到，所以也很難跟上學習進度。(受訪者提供)

不過，讓她安慰的是漫畫出版後，收到大量老師讀者回應，大家都感到：「呢段時間，也讓很多人了解到，科技只是科技，不可能取代老師。」

露思兔子表示自己也掛念學生。

和學生互動是我教書工作中最喜歡的部分，我喜歡和他們玩遊戲、談天、親自關心他們，這是隔住屏幕很難做到的！

她強調，自己現時只能以小學老師角度描寫，但對補習社、中學及幼稚園老師狀況不夠了解，故歡迎老師跟她在臉書多交流，好讓外行人了解多一點大家的難處。

我的經歷有限，想請教大家，讓我可以按照實況，用畫筆描寫出來！

以上影片已獲授權刊登。

記者：胡麗珊