【法證先鋒IV】由喜悅到失落垂淚演技有層次　康華：《法證IV》不再接演小三角色

▲ 康華《法證先鋒IV》演技大爆發。

《法證先鋒IV》劇情內，康華飾演張綺寧Elaine硬搶好姊妹Queen姐水慧明（陳煒飾）的男友Louis賀立維（鄭子誠飾），而且更懷有Louis的骨肉。

昨晚（3月17日）《法證先鋒IV》劇情講，Elaine滿心歡喜與Louis討論肚中嬰兒的事，可是男方一再表明對她沒有愛情，他只愛Queen一個。這場戲康華由本來憧憬到失落垂淚，演出有層次。

另外，Elaine被問話指證Queen，康華亦演繹出內心矛盾。

▲ 康華在《法證先鋒IV》有不少內心戲發揮。（影片截圖）

康華煒哥真閨密

觀眾對康華演技表讚賞，康華接受TOPick訪問稱，多謝觀眾支持並坦言：「本來已不想再接演第三者角色，不過因為這是小青姐（《法證先鋒IV》監製梅小青）的劇，而且睇劇本知道角色有好有挑戰，很喜歡後面的幾場戲，有發揮演技的空間。」

此外，她大讚在《法證先鋒IV》主要對手陳煒及鄭子誠：「當中有場是我們3人在屋內的戲，是連續拍了50幾個鐘，破了我的紀錄。煒哥、子誠在圈中是數一數二的好人，大家合作好開心。之前與煒哥在《宮心計2深宮計》曾合作，我好鍾意她的性格，大家相處得很好，今次這個令我們成為了真閨密。」

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▲ 康華與陳煒在現實中是好朋友。（取自康華微博）

《法證先鋒IV》拍床戲尷尬

至於演《法證先鋒IV》最難忘的事，她表示是與鄭子誠拍床上戲：「雖然與子誠相熟，可是始終感尷尬。不過最好笑是當拍我吻子誠時，本來全場好靜，突然攝影師因餓肚中打鼓響起來，全場都笑了很久。」

不過康華最後說：「不過《法證先鋒IV》之後，我不再接演搶人男友、老公的角色。」

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▲ 康華表示在《法證先鋒IV》拍床戲感尷尬。（取自康華微博）

康華是孝順女

美魔女康華於1993年畢業於香港演藝學院舞蹈系，之後參加1994年香港小姐，，同屆有譚小環、李綺紅、張可頤等，之後加入TVB而入行。

康華初期多演反派角色面例如奸妃、小三、青樓女子等，令觀眾留下深刻印象，一度有TVB「御用情婦」稱號。在2008年約滿TVB，曾離開大台往內地發展，並在多套劇集擔演女主角。至2012年重投TVB，在《刀下留人》演萬貴妃被指演技大爆發，網民封作「最強奸妃」。

雖然多演反派，觀眾卻並不討厭現實中的她，甚有觀眾緣。

在劇集屢演壞人，現實中的康華是超級孝順女，單身貴族的她要獨力照顧年過80歲的父母，加上母親心臟有病，醫療開支大，她曾感慨以前有時拍劇休息時未吃完的飯盒，都會留起當下一餐，以省回費用。

記者：梁樂欣

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