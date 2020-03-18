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【新冠肺炎】何栢良指未來兩周屬非常時期　倡拒絕所有非香港居民入境

社會 11:04 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港應拒絕所有非香港居民入境。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，港府早前宣布向全球各國（除內地、澳門及台灣外）發出紅色外遊警示，呼籲市民不要外遊。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，港府應該禁止非香港居民入境，並指現時已有超過40個國家和地區已落實相關措施。

【旅遊保險】旅遊保賠償範圍+保險公司查詢熱綫　港府發紅色外遊警示呼籲市民勿外遊

何栢良今早（18日）出席一個電台節目時表示，本港近日出現多宗輸入個案，預計將有大批港人留學生在短時間內返港，建議港府在機場派專車接送抵港人士到酒店等地方作檢查並檢疫14日；若酒店位置不足，可安排相關人士逗留1至2日，再讓他們家居隔離。

【新冠肺炎】何栢良：輸入個案引發隱形傳播鏈　應拒絕高危地區非港人入境

他又指，未來兩星期屬非常時期，港人應合力截斷社區傳播鏈，包括禁止不戴口罩的人士乘坐公共交通工具及升降機等，提醒上班人士需佩戴口罩、探熱、清潔雙手及不要參加餐飲聚會。

【全球大流行】歐美學生急返港　何栢良：機上戴好口罩返港先觀察身體2至3日才隔離

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責任編輯：郭詩詩

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