【新冠肺炎】何栢良指未來兩周屬非常時期　倡拒絕所有非香港居民入境

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港應拒絕所有非香港居民入境。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未見平息，港府早前宣布向全球各國（除內地、澳門及台灣外）發出紅色外遊警示，呼籲市民不要外遊。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，港府應該禁止非香港居民入境，並指現時已有超過40個國家和地區已落實相關措施。

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何栢良今早（18日）出席一個電台節目時表示，本港近日出現多宗輸入個案，預計將有大批港人留學生在短時間內返港，建議港府在機場派專車接送抵港人士到酒店等地方作檢查並檢疫14日；若酒店位置不足，可安排相關人士逗留1至2日，再讓他們家居隔離。

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他又指，未來兩星期屬非常時期，港人應合力截斷社區傳播鏈，包括禁止不戴口罩的人士乘坐公共交通工具及升降機等，提醒上班人士需佩戴口罩、探熱、清潔雙手及不要參加餐飲聚會。

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責任編輯：郭詩詩