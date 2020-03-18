【法證先鋒IV】李綺雯4月約滿TVB　離開大台轉做YouTuber拍片

▲ 李綺雯將離開TVB轉當YouTuber。

再有藝人離開TVB！《愛•回家之開心速遞》演賀碧雲的李綺雯（𡃁妹），將於今年4月約滿無綫，並不會再續約。李綺雯昨日（3月17日）在個人社交平台宣布已開設個人YouTube頻道，似為離開TVB後搵食作好準備。

李綺雯接受傳媒查詢時稱，離開亦是雙方的決定，與TVB互相理解，畢竟藝人到了不同階段後會有不同的走向。

由於𡃁妹非TVB的「親生女」（經理人合約），而是基本藝人合約的女藝員，故TVB一直不是她的經理人，在工作上都由她自己接洽，故過去數月仍有工作及自己的小生意，影響不大，未來工作亦會與不同單位合作。

▲ 李綺雯在《法證先鋒IV》亦有演出。（《法證先鋒IV》截圖）

𡃁妹亦在YouTube開設個人頻道，但暫未知影片內容會以何為主題。

她在社交平台呼籲大家多多支持：「YouTube Channel 預購中，未有貨睇，不過大家可以訂左先，thx，profile 有link。記得㩒埋鐘仔，有貨就會通知大家」

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▲ 李綺雯的個人YouTube頻道。（Instagram圖片）

李綺雯亦指：「知道大家有好多問題，但天氣不似預期，所以要俾d時間我會慢慢答。以後靠大家供養。」似乎會為大家拍片解答離開大台的原因。

近日，在新冠肺炎疫情影響下，𡃁妹馬不停蹄做義工派口罩。而已入行近19年的她亦儲下一班支持者，離巢消息一傳出，便獲不少網民支持及打氣。

入行19年主持轉演員

李綺雯現年35歲，年紀輕輕便已入行當主持。她在2001年參加由亞洲電視舉辦的女優選拔賽奪冠入行，在亞視主持《群雄奪寶》、《粵港越好玩》、《開心大發現》等節目。

▲ 李綺雯近日四出做義工派口罩。（Instagram圖片）

及後，她有感在亞視當主持的發展空間不大，故轉投TVB做演員。在TVB的14年間，她也演出不少劇集，最為人熟悉的代表作有《囧探查過界》、《護花危情》及《仁心解碼II》等。

近期，她在處境劇《愛•回家之開心速遞》中演大小姐林淑敏的老友賀碧雲，亦深受觀眾喜愛。但隨着𡃁妹的離開，賀碧雲便沒有機會再亮相劇中。

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▲ 她在《開心速遞》中演賀碧雲一角深受觀眾歡迎。（Instagram圖片）

而在最新劇集《法證先鋒IV》中，李綺雯飾演娟姐（羅蘭飾）的女兒。但此作非她在TVB的告別作，如想再看她的演出，Fans們便要繼續留意。

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