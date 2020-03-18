【新冠肺炎】澳門今起禁非本地居民入境　當局籲入境人士配合防疫工作

▲ 澳門政府籲入境人士配合防疫工作。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，澳門昨日新增第13宗新型冠狀病毒感染病例。澳門政府早前（16日）宣布，由3月17日凌晨零時起，對在入境前14天內曾經到過多個國家或地區的入境人士實施在指定地點進行14天醫學觀察的措施；另今日（18日）凌晨零時開始，禁止所有非本地居民進入澳門，措施不包括香港、中國內地和台灣居民，以及持有外地僱員身份認別證的人士，強烈呼籲入境人士積極配合特區政府防疫工作。

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澳門政府昨日的聲明指，鑑於全球新型冠狀病毒感染疫情漸趨嚴重，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第14條的規定，自今日( 17 日) 凌晨零時起，對在入境前14天內曾經到過多個國家或地區的入境人士實施在指定地點進行14天醫學觀察的措施。

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聲明指出，昨日傍晚時分，一名從美國返澳的留學生在機場口岸拒絕接受到指定地點進行醫學觀察，其家長帶同律師進入機場禁區，提出質疑認為措施不合理，並鼓動現場20多位入境者一起拒絕配合當局的安排。當局派人到場處理事件，並就澳門入境檢疫措施進行了詳細解釋，其携同之律師亦向當事人説明此事不容異議，必須遵守政府規定，最後當事人簽署了知悉醫學觀察通知書。事件擾攘了多個小時，導致大批入境旅客和居民滯留機場。

而昨日凌晨，澳門國際機場亦發生同類事件，一批共6名葡籍未成年人從葡萄牙經泰國返抵澳門國際機場時，其家長亦拒絕簽署知悉醫學觀察通知書，並用手機拍下通知書揚言要向傳媒投訴，事件亦擾攘了3小時。

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澳門衛生局指出，醫學觀察是阻隔病毒從海外進入澳門社區的法定措施，同時保障入境人士及其家人、以至澳門居民的健康和生命安全，避免社區爆發。由於近日大量海外留學生和澳門居民返澳，衛生檢疫人員工作非常繁重，入境人士拒絕合作會對政府的檢疫工作造成極大影響，也令其他入境人士滯留機場，增加交叉感染風險。局方對相關人士拒絕醫學觀察的做法及其引起的混亂深表遺憾，並予以遣責，同時強烈呼籲入境人士應積極配合特區政府工作，違反相關規定者將被採取強制隔離的措施，亦須承擔相應的刑事責任。

另外，澳門政府今日（18日）凌晨零時開始，禁止所有非本地居民進入澳門，措施不包括香港、中國內地和台灣居民，以及持有外地僱員身份認別證的人士；批示設下例外條款，列明衞生當局可豁免涉及基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作或居民基本生活所需的人士，需遵守這項措施。

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責任編輯：郭詩詩