前主播梁凱寧轉型主持教通識　Maggie缺口罩獲粉絲送防疫品

▲ 梁凱寧（左）主持新通識節目。（香港開電視提供）

前TVB主播梁凱寧（Maggie），早前重投熒幕為「香港開電視」時事節目《開嚟見我》的《凱寧教室－「通識篇」》進行錄影，由新聞主播轉型做主持半年，Maggie和到場探班的《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊坦言邊學邊做，已逐漸適應新工作。

Maggie笑道：「以前做港聞記者要出街採訪，後來做主播就坐著報新聞，現在做主持，訪問嘉賓外，還要接其它主持爆肚的時事話題，好大挑戰！」

主持時事節目她還需要大量資料搜集，Maggie在這方面下了不少工夫。

▲ Maggie將為家長解答疑難。（香港開電視提供）

她承認說：「因為疫情，停課不停學，我主持《凱寧教室－「通識篇」》會探討好多醫療、科技、環保、動物等等範疇，希望給在家的小朋友同父母知道多些相關知識。例如找兒童心理學家幫家長解答他們不懂的小朋友問題；又會找書法家講正字，例如『腳瓜囊』是如何寫。」

Maggie為做資料搜集，不時在社交網上集思廣益，因而吸引不少粉絲，她不諱言早前因在網上自爆只餘半盒口罩，竟有男粉絲專程從英國寄她大量口罩、搓手液，還奉上一盒心型朱古力。

Maggie笑道：「不過他寄來時我已有足夠口罩，所以將他的心意轉贈有需要的老人家！」

有網民稱呼Maggie為「港版孫藝珍」，她聞言笑不攏嘴：「我覺得不似，我沒看韓劇的習慣，不過知孫藝珍是靚女，多謝網民，我當是一種讚美！」