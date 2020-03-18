前主播梁凱寧轉型主持教通識 Maggie缺口罩獲粉絲送防疫品
娛樂 11:27 2020/03/18
前TVB主播梁凱寧（Maggie），早前重投熒幕為「香港開電視」時事節目《開嚟見我》的《凱寧教室－「通識篇」》進行錄影，由新聞主播轉型做主持半年，Maggie和到場探班的《娛樂頭條 E-News Headline》主持植詠珊坦言邊學邊做，已逐漸適應新工作。
Maggie笑道：「以前做港聞記者要出街採訪，後來做主播就坐著報新聞，現在做主持，訪問嘉賓外，還要接其它主持爆肚的時事話題，好大挑戰！」
主持時事節目她還需要大量資料搜集，Maggie在這方面下了不少工夫。
她承認說：「因為疫情，停課不停學，我主持《凱寧教室－「通識篇」》會探討好多醫療、科技、環保、動物等等範疇，希望給在家的小朋友同父母知道多些相關知識。例如找兒童心理學家幫家長解答他們不懂的小朋友問題；又會找書法家講正字，例如『腳瓜囊』是如何寫。」
Maggie為做資料搜集，不時在社交網上集思廣益，因而吸引不少粉絲，她不諱言早前因在網上自爆只餘半盒口罩，竟有男粉絲專程從英國寄她大量口罩、搓手液，還奉上一盒心型朱古力。
Maggie笑道：「不過他寄來時我已有足夠口罩，所以將他的心意轉贈有需要的老人家！」
有網民稱呼Maggie為「港版孫藝珍」，她聞言笑不攏嘴：「我覺得不似，我沒看韓劇的習慣，不過知孫藝珍是靚女，多謝網民，我當是一種讚美！」
撰文 : TOPick柴犬出動