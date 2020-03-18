【新冠肺炎】袁國勇聯同港大微生物學者撰文批評　中國人陋習劣根才是病毒之源

▲ 袁國勇（圖）及龍振邦師徒批評，聲稱病毒源自美國的說法毫無實證。（資料圖片）

新型冠狀病毒命名引起爭議，港大微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦師徒二人在本地報章撰文，批評聲稱病毒源自美國的說法毫無實證，自欺欺人，呼籲市民勿再亂傳，以免貽笑大方；二人認為武漢新冠狀病毒是中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物，為滿足各種欲望而繼續食野味，直言中國人陋習劣根才是病毒之源，「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

袁國勇及龍振邦以「大流行源起武漢 十七年教訓盡忘」為題撰文，指出世衞由2015年開始避免用人命、地名、動物、食物、文化、職業等為疾病命名，故是次以 「年份」為此病冠名以茲識別，稱此病為「冠狀病毒感染-19（COVID-19）」。國際病毒分類委員會（ICTV）以病毒基因排序為命名標準，因此冠狀病毒基因排序「未夠新」，屬沙士冠狀病毒的姐妹，稱之為「沙士冠狀病毒 2.0（SARS-CoV-2）」。

袁國勇早前亦接受問時表示，自己近日在街上見到有人不戴口罩，直言情況「好危險」，詳情即睇：https://bit.ly/2x2KCx2

文中又指，社會上就此疫之命名爭議甚多，事實上疾病之名由世衞起，病毒之名由ICTV起，而俗名則是約定俗成，清楚明白便可。科學研討或學術交流，必須用官方名字COVID-19稱此病或SARS-CoV-2稱呼病毒。市民日常溝通及媒體用語，則可以武漢冠狀病毒或武漢肺炎稱之，通俗易明，方便溝通。

袁國勇曾表示，目前只有0.1%人免疫，香港無法製造疫苗，擔心即使有錢都買不到，詳情即睇：https://bit.ly/33rhWKc

袁國勇及龍振邦又指，2003年爆發沙士時曾於果子狸身上找到冠狀病毒，其後中國明確禁絕野生動物交易，惟17年後，野味市場禁而不絕，愈來愈猖狂。兩人批評中國人完全忘記沙士教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，「明目張膽售之烹之吃之，令人側目」。

二人認為，改革街市為防疫重點，中國政府及港府必須迅速改善環境、加強通風、滅蟲滅鼠。在完全淘汰活禽市場前，必須妥善處理禽畜糞便，減少病毒洗牌機會。

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責任編輯：陳子謙