【血型啟示】研究指A型血較易感染新冠肺炎　研究團隊：A型血人士或需加強個人防護

▲ 研究指A型血較易感染新冠肺炎。

新冠肺炎疫情蔓延全球，近日內地8所醫療科研機構發表首個有關新冠病毒與血型感染關係的最新研究，從數據上發現A型血的人士較易感染新冠肺炎。

研究由8間機構及醫院聯合完成，包括數所武漢一線醫院。研究先了解3694名武漢市正常人的血型分佈，A、B、AB、O型血各占32.16%、24.90%、9.10%和33.84%。

而武漢市金銀潭醫院的1775名新冠肺炎患者中，A、B、AB和O的各占37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。由此可見，新冠肺炎患者中A型血的比率比正常人比率高。研究亦從206名死者數據上，發現相似的ABO分佈模式。

研究觀察398名武漢大學人民醫院和深圳市第三人民醫院患者，結果亦發現相似的ABO分佈模式，同樣地，A血型的新冠病毒感染風險顯著升高。

A型血人士或需加強個人防護

研究團隊指，此項研究具有潛在的臨床意義。A型血人士或需加強個人防護，以減少感染機會、感染新冠肺炎的A型血患者或需損受更多警惕性監測及積極治療，同時提醒應謹慎使用這項研究作臨床實踐，鼓勵更進一步的研究。

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責任編輯：羅嘉欣