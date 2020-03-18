【新冠肺炎肆虐】北極圈失守格陵蘭現首宗確診　盤點世上最後淨土

▲ 新冠肺炎肆虐，格陵蘭也失守，全球未有確診個案的國家還剩多少？

新冠肺炎疫情蔓延全球，連遠在北極圈的格陵蘭島也失守。格凌蘭政府於當地時間周一（16日）宣布，境內出現首宗確診個案，患者居於首都努克。【新冠肺炎】北極失守格陵蘭現首宗確診個案 總理：高風險地區回國需隔離兩星期

據世界衛生組織的資料，截至3月17日下午4時，全球確診個案已達184,976宗，死亡人數達7,529人，涉及159個國家。至今還有多少國家仍是零確診個案？

TOPick了解後發現，截至本港時間3月18日中午12時30分，至今境內沒有新冠肺炎確診個案的國家包括：

緬甸（東南亞）

東帝汶（東南亞）

斐濟（南太平洋）

所羅門島（南太平洋）

諾魯（南太平洋）

圖瓦盧（南太平洋）

新喀裡多尼亞（南太平洋）

瓦努阿圖（西南太平洋）

巴布亞新畿內亞（西南太平洋）

塔吉克（中亞）

土庫曼（中亞）

厄立特里亞（東非）

馬達加斯加（東非）

毛里求斯（東非）

馬拉維（東非）

莫桑比克（東非）

贊比亞（東非）

烏干達 （東非）

塞拉利昂（西非）

幾內亞比索（西非）

佛得角 （西非）

幾內亞比索（西非）

安哥拉（中非）

聖多美和普林西比（中非）

博茨瓦納（南非）

津巴布韋 （南非）

莱索托（南非）

不過由於疫情嚴峻，部分國家即使未有確診個案，也紛紛宣布「鎖國」。

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責任編輯：羅嘉欣