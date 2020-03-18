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【新冠肺炎肆虐】北極圈失守格陵蘭現首宗確診　盤點世上最後淨土

健康 12:57 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎肆虐，格陵蘭也失守，全球未有確診個案的國家還剩多少？

新冠肺炎疫情蔓延全球，連遠在北極圈的格陵蘭島也失守。格凌蘭政府於當地時間周一（16日）宣布，境內出現首宗確診個案，患者居於首都努克。【新冠肺炎】北極失守格陵蘭現首宗確診個案　總理：高風險地區回國需隔離兩星期

世界衛生組織的資料，截至3月17日下午4時，全球確診個案已達184,976宗，死亡人數達7,529人，涉及159個國家。至今還有多少國家仍是零確診個案？

TOPick了解後發現，截至本港時間3月18日中午12時30分，至今境內沒有新冠肺炎確診個案的國家包括：

  • 緬甸（東南亞）
  • 東帝汶（東南亞）
  • 斐濟（南太平洋）
  • 所羅門島（南太平洋）
  • 諾魯（南太平洋）
  • 圖瓦盧（南太平洋）
  • 新喀裡多尼亞（南太平洋）
  • 瓦努阿圖（西南太平洋）
  • 巴布亞新畿內亞（西南太平洋）
  • 塔吉克（中亞）
  • 土庫曼（中亞）
  • 厄立特里亞（東非）
  • 馬達加斯加（東非）
  • 毛里求斯（東非）
  • 馬拉維（東非）
  • 莫桑比克（東非）
  • 贊比亞（東非）
  • 烏干達 （東非）
  • 塞拉利昂（西非）
  • 幾內亞比索（西非）
  • 佛得角 （西非）
  • 幾內亞比索（西非）
  • 安哥拉（中非）
  • 聖多美和普林西比（中非）
  • 博茨瓦納（南非）
  • 津巴布韋 （南非）
  • 莱索托（南非）

不過由於疫情嚴峻，部分國家即使未有確診個案，也紛紛宣布「鎖國」。

馬來西亞3月18日起「封國」，關閉所有學校與宗教場所、限制人民出國及外國人入境，近日市面出現搶購潮。詳情即睇：【新冠肺炎】馬來西亞明起封國14日超市現搶購潮　在馬工作港人：開始搶糧食及廁紙

荷蘭政府早前宣佈全國封鎖，下令關閉餐廳、咖啡店、酒吧、紅燈區等娛樂場所至4月6日，近日有市民排隊買大麻。詳情即睇：【新冠肺炎】荷蘭確診個案破千宗超市現搶購潮　港媽揭：當地只有亞洲人戴口罩

責任編輯：羅嘉欣

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