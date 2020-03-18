【新冠肺炎】捷克布格拉規定公共交通需戴口罩　違者最高重罰2萬克朗

▲ 捷克除了鎖國禁止旅客出入境，其首都布拉格更規定公共交通工具乘客必須瘋戴口罩，違者最高可被重罰2萬捷克克郎（約6320港元）。（相片：iStock）

新冠肺炎全球大流行，惟歐英美多國對戴口罩態度冷淡，民眾在奧地利無醫生紙戴口罩更被罰款。不過，捷克在云云各國中率先宣布推出嚴格全國防疫措施，包括鎖國政策及布拉格禁止未佩戴口罩的乘客乘搭公共交通工具。

捷克新冠肺炎確診個案已逾400人，尚未有死亡病例。為了遏制新冠肺炎在布拉格蔓延，日前捷克推出鎖國措施，禁止外國旅客出入境，即便捷克公民也不得出境。

而對內的隔離政策，即禁止民眾除了上班、醫院或購買日用品外隨意外出，同時下令當地商店、餐廳及超市關閉10天。布拉格市政廳亦率先宣佈當地時間3月17日0時起，所有乘客在公共交通工具上必須戴上防護性口罩。

▲ 捷克禁止市民隨意外出，下令關閉商店、餐廳，公共交通工具上亦分隔司機與乘客。（相片：iStock）

布拉格市長Zdeněk Hřib說明，口罩可用醫用口罩、自製口罩、圍巾等，乘客必須確保在公共交通工具上全程掩蓋口和鼻。現時捷克正面臨醫用口罩、呼吸器短缺問題，民眾不易買到醫用口罩。

他在Twitter上指出：「戴了總比沒戴好！我希望人們會遵守禁令，因為這對他們的健康至關重要。」而違者最高可被罰款2萬捷克克朗（約6320港元）。

除了規定偑戴口罩，捷克政府亦推出多項防疫措施。布拉格公共交通管理局已在地鐵站裝上消毒搓手液設施及勤於消毒車廂。

巴士除了縮減班次，在過去數天亦已實行禁止乘客於前門上車，以隔開司機與乘客。至於電車及地鐵司機則由不同車卡隔開。

另外，巴士及電車亦實施了站站停策略，減少乘客觸碰停車按鈕，車上亦暫停冷氣，以讓更多新鮮空氣進入車廂。

不過，云云措施中，對旅客最不方便的，恐怕就是暫停機場快線巴士了。

記者：陸明敏