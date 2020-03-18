【新冠肺炎】林正財：第三波輸入個案疫情規模最大　不排除拒所有外國人入境

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，本港輸入個案急增，行政會議成員林正財形容現時正面對「第三波」輸入個案，亦是最大規模，港府亦正研預先為由高危疫區抵港人士作病毒檢測，承認無法檢測所有入境者；又稱未來如發現外國人刻意到港就醫，或推拒絕所有外國人入境措施，但強調現時未有需要。

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行政會議成員林正財今早接受港台《千禧年代》訪問時稱，香港正面對「第三波」新型肺炎輸入個案，第一波是湖北輸入個案，第二波是日本「鑽石公主號」郵輪，而目前輸入個案更是「最大規模」。

就明日凌晨起所有外國抵港人士，均需接受14日強制檢疫隔離或醫學監察，林正財表示，多個政府部門正研究如何處理相關人士，正考慮先為高危人士檢測新型冠狀病毒；認為於機場即時取樣風險相對大，需安排專業人士及穿著全套保護衣，或可考慮安排需檢測人士，到特定地方睡一晚，翌日早上再安排取深喉唾液樣本。

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至於何為高危人士，林正財指若返港人士有初步徵狀、來自確診個案較多的城市，都或屬高危人士，而因香港居住環境太細，有感染家人機會，亦可考慮安排先做檢測令家人安心；但承認無法檢測所有入境人士，只能按地區、徵狀等進行篩選，料周四凌晨同步實施向高風險人士進行檢測，而現時每日可以檢測約1000個樣本，相信可以增加檢測多幾百個。

他引述港大微生物學系講座教授袁國勇表示，有部分個案或需一段時間後才確診，認為香港留學生返港後的檢疫措施，需與現時家居檢疫不同，家居檢疫下亦要與家人分開，建議他們可住酒店，降低傳播風險；又曾與專家商討及參考外國經驗，將酒店用作檢疫或隔離中心，並無出現大爆發或交叉感染，認為酒店作為檢疫中心是一個可能性。

林正財相信，本港要求所有入境人士強制檢疫後，大部分外國人都不會來港，防疫效果與禁止外國人入境類似；惟若出現有外國人刻意到香港就醫等情況，未來或進一步拒絕所有外國人入境，但強調暫時未見到相關情況。

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責任編輯：陳正怡