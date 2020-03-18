【意大利疫情】單日新增3500宗確診死亡率達7.7%　遺體未及火化教堂塞滿棺材

▲ 意大利單日新增3500宗確診死亡率達7.7%，遺體未及火化教堂塞滿棺材。

新冠肺炎疫情席捲全球，其中意大利疫情最嚴重，過去一日新增3500多宗新冠肺炎確診病例，累例病例突破3萬宗，累計死亡人數增至2503人，病患持續爆增，讓醫療體系不堪負荷，多具遺體未及火化，教堂塞滿棺材。

綜合外媒報道，意大利各地受到疫情影響，不但街道上上空無一人、商家也跟着紛紛關閉，據官方公佈，過去一日新增3500多宗新型肺炎確診病例，累例病例突破3萬宗，有31500多人感染，累計死亡人數增至2503人，死亡率高達7.3%，超越武漢當地的死亡率6%。

據路透社報道，政府考慮讓今年畢業的大學醫學院學生，提早8至9個月開始工作，令大約1萬名醫科生可以投入國家醫療系統，有助緩解疫情下醫生短缺情況。

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由於醫院的太平間無法應付到太多遺體，殯儀館來不及火化屍體，有網民拍到，在該國位於貝爾加莫（Bergamo）的一間教堂擺滿棺材，還有許多體型較小裡面擺放著兒童的遺體，總數至少有47具，光是14日一天內，當地訃聞便長達11頁，平均每4分鐘就有1人死於冠狀病毒。

牧師貝爾加梅利表示：

每天都有數百人死亡，火化一具遺體至少要花費1小時，數量累積起來非常可怕，死者實在是太多了。

另據外媒報道，政府考慮讓今年畢業的大學醫學院學生，提早8至9個月開始工作，令大約1萬名醫科生可以投入國家醫療系統，有助緩解疫情下醫生短缺情況。

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西班牙再多近2000人確診，累計感染人數超過1萬人，超過491人死亡。法國增至7730人確診，較之前一日增加過千宗，175人死亡。

歐盟宣布封閉邊境30日，希望阻隔新型冠狀病毒傳播。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，不排除會採取更嚴厲的措施。

責任編輯：羅嘉欣

