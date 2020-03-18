【新冠肺炎】意大利封國遊客數量大減　威尼斯運河清澈見底大量魚群暢泳

新冠肺炎疫情肆虐意大利，當地累計確診病例已突破3萬宗，死亡人數超過2,500人。疫情不只帶來負面影響，隨著當局封鎖全國，遊客數量大減，威尼斯運河變得清澈見底，更見大量魚群在水中暢泳。

意大利的「浪漫水都」威尼斯，以優美的運河風光聞名，每年都吸引大量遊客前來觀光，遊客可乘搭「貢多拉船」泛舟於運河。随着旅客數量增長，亦為運河帶來大量垃圾，導致水質變得混濁、骯髒。

根據《CNN》報道，由於意大利早前宣佈封鎖全國，令游客數量銳減，有威尼斯居民發現，運河上通行的船隻減少，令原本被船隻翻攪而起的沉積物留在底部，使運河河水變得清澈，更可清晰見到魚群在運河中暢泳。

此奇景當地居民拍下，並分享到Facebook群組「VENEZIA PULITA」（清淨威尼斯），引發網民熱烈討論。不少網民留言，「大自然重獲生機」、「我們應從中學習保護環境」、「地球需要休息」。

不過，威尼斯市長辦公室發言人接受CNN訪問時表示，運河變得清澈並不代表水質污染問題得到改善。他解釋，由於運河上的船隻流量減少，令沉積物留在了底部，但他提到近期空氣質素的確有所改善。

在疫情爆發前，威尼斯遊客為患，導致運河底下，積聚了大量垃圾。去年有熱心船夫進行垃圾清理行動，打撈出逾2.5噸垃圾。即睇：遊客過多威尼斯運河成垃圾崗 熱心船夫花9個月打撈2.5噸廢物

責任編輯：王俊賢