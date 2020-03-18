【新冠肺炎】62歲奧委會副主席歐洲公幹後確診　奧委會沒有計劃延遲東京奧運

▲ 日本62歲奧委會副主席田嶋幸三，到歐洲公幹後確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情擴散全球，多個國家的官員確診。據日本傳媒報道，日本奧委會副主席兼日本足協主席田嶋幸三，亦對病毒檢測呈陽性反應，成為日本首為中招的體育官員！在疫情影響下，國際奧林匹克委員會（IOC）表示沒有計劃延遲東京奧運。

懷疑公幹時染病

綜合日本傳媒報道，田嶋幸三在2月底至3月初，英國、荷蘭及美國公幹，參加歐洲足協會議及2023年女足世界會的會議，並觀賞了一場日本女足對上美國女足的賽事。

他回到日本並無不適，照常上班及開會，直至15日出現發燒症狀，缺席16日舉行的日本奧委會會議。原定昨日（17日）舉行的日本足球職業聯賽會議記者會，則臨時取消。他發聲明證實篩檢呈陽性，有些微發燒，似乎有肺炎症狀，但情況很好。他指：

我祈禱奧運會和所有體育運動都能在日本及世界各地安全進行。

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現年62歲的田嶋，在日本及國際體育組織機構擔任重要職務。他曾入選過日本國家足球隊，現為日本足球協會會長、日本奧委會副主席、國際足球總會（FIFA）理事。塞爾維亞足球協會主席Slavisa Kokez及瑞士70歲足球協會主席Dominique Blanc先後確診，兩人都有出席歐洲足協會議，但未知田嶋是否當時染病。

沒有計劃延遲東京奧運

在新冠肺炎疫情下，全球關注東京奧運會否延期或停辦。國際奧林匹克委員會（IOC）昨日召開臨時理事會後，重申東京奧運將如期舉辦。又指距離奧運開幕還有四個月的時間，有足夠的時間戰勝疫情，現階段無需要作出任何重大決定。聲明表示：

對於對個世界來說，這是前所未有的情況。我們會與社會一起，採取一切措施制止該病毒傳播。

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當務之急是奧運資格賽和參賽配額分配事宜，原訂所有資格賽必須在4個月內完成，但因疫情影響，不少資格賽已延期。例如歐洲拳擊資格賽原本是3月14日開始，現已延期至5月。

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責任編輯：王俊賢