【食用安全】蒸魚後魚骨變藍色　網民：小心可能有毒【內附專家解說】

▲ 有市民近日網上分享，蒸魚後挑開魚肉食用時，發現整條魚骨呈藍色。

晚餐三餸一湯，魚通常是家常菜。有市民近日就在網上分享，蒸魚後挑開魚肉食用時，發現整條魚骨呈藍色，不知是甚麼魚，於是詢問網民意見。網友意見眾說紛紜，有人懷疑魚中毒，含重金屬，不建議小朋友食用；亦有人指以前經常吃這種魚，是正常現象，可放心食。

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有市民近日在Facebook群組「30分鐘。3餸1湯分享站」發佈了一張照片，相中可見一條蒸熟了的魚被挑開魚皮和魚肉後，中間骨頭呈現藍綠色。發帖者詢問眾網友意見，想知道這是甚麼魚，一時間引來眾多網民留言回覆。

網民：含重金屬少吃為妙

部分網民憂心魚身有毒，懷疑含重金屬：「可能有毒，小心」、「重金屬」、「中毒了」、「吃少爲妙」、「深海魚，不要給小朋友吃，含重金屬」亦有人同樣對魚骨呈藍色感好奇，表示從未見過這種現象：「這現象好奇怪？食魚食左四十幾年未見過」、「請問藍色骨是正常嗎？我未見過⋯」

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但亦有網民持不同意見，指自己許多年前在街市時常都買到這種魚，最近10多年很少見到，也有人指自己小時候媽媽經常買。

對於魚的真身，不少網民有不同意，有人指這種魚叫「青衣」、「牙衣」，有人留言指，這條魚叫「哨牙仔」，是「青衣的家族，蒸熟後藍色骨是正常，放心食。」

TOPick為此訪問香港海鮮聯合總會主席李彩華，有關這條魚究竟是甚麼，詳見：【食用安全】蒸魚後魚骨變藍色疑有毒 海鮮專家李彩華解構食用風險

責任編輯：羅嘉欣