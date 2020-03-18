【血型啟示】研究指O型血感染新冠肺炎風險較低　「這血型」較易中招

▲ 研究指O型血感染新冠肺炎風險較低。

新冠肺炎疫情蔓延全球，但人類對病毒的認知仍不足。近日內地8所醫療科研機構發表首個有關新冠病毒與血型感染關係的最新研究，從數據上發現O型血人士感染新冠肺炎風險相對較低。

研究由8間機構及醫院聯合完成，包括數所武漢一線醫院。研究先了解3694名武漢市正常人的血型分佈，A、B、AB、O型血各占32.16%、24.90%、9.10%和33.84%。

而武漢市金銀潭醫院的1775名新冠肺炎患者中，A、B、AB和O的各占37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。

由此可見，O型血患者的比率低於正常人的比率。

研究亦從206名死者數據，武漢大學人民醫院和深圳市第三人民醫院的398名患者觀察，同樣發現相似的ABO分佈模式，O型血人士的感染風險較低。

沙士病毒的研究有相似結果

研究指出，ABO血型對於感染新冠肺炎有不同的風險。這項研究亦與過往其他冠狀病毒的研究有著類似的結果。例如香港一份有關沙士的研究指，對比非O型血群的醫護人員，O型血的醫護人員感染機率較低。

鑒於沙士病毒與新冠病毒之間的核酸序列相似性，及ACE2結合相似性，可以將O型血對新冠病毒的敏感性聯繫。

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責任編輯：羅嘉欣