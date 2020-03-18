【新冠肺炎】Facebook與員工齊上齊落　每位獲7.8k額外補助金

▲ 新冠肺炎COVID-19疫情持續，據外媒《CNN》最新報道，Facebook將會向內部員工每人發放1000美元（約7,800港元）補助金以共渡難關。

面對新冠肺炎COVID-19疫情，環球各行各業皆受重創，且規模難以估計。美國政府日前與Google、微軟、Facebook、亞馬遜、蘋果等科技巨頭舉行會議，冀聯手應付疫情。其中Facebook除了在對外宣布多項支援措施，據外媒《CNN》最新報道，Facebook還對內部員工宣布，向每人發放1000美元（約7,800港元）補助金以共渡難關。

Facebook在全球擁有約45,000名員工，報道指，Facebook是次向全體員工發放1000美元（約7,800港元）的補助金，目的是要幫助為了在家工作（Home Office）造成額外開支的員工，如在設立家庭辦公室或育兒方面的開支。

科技網站《The Verge》則指出，Facebook將會在4月向員工發放該補助金。據該公司一月份的財務報告顯示，Facebook聘用近45000名全職員工，以及數千名合約員工，惟尚未清楚合約員工是否也包括在此補助計劃內。

事實上，Facebook日前已宣布多項措施應對疫情，如禁止在平台上刊登醫療用口罩廣告或與相關的銷售內容，避免有賣家藉疫情發國難財；與第三方獨立機構合作，在被證明為不實的貼文上出現標示警告；以及最新宣布的1億美元（約7.8億港元）的資助小企業計劃等。

此外，專門為企業提供財務及人力資源管理解決方案的軟件供應商Workday，日前亦有宣布向非高管員工，發放約相等於2星期薪金的現金獎金作支援。

責任編輯：張寶燕